“Fai un bonifico o perderai i tuoi soldi”, giovane di Norcia truffato: 2 denunce

A contattare il nursino un sedicente operatore della sua carta di credito che gli ha chiesto di fare un bonifico tramite un link: era una truffa, denunciate 2 donne

Avrebbe dovuto fare un bonifico per non vedere sparire i soldi sul suo conto corrente: questa la truffa subita da un giovane di Norcia, che poi ha perso i soldi versati ed è stato costretto a sporgere denuncia ai carabinieri della locale stazione. Questi ultimi, al termine di un’articolata attività di indagine, durata circa 7 mesi, hanno deferitoin stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto due donne campane, accusate di truffa in concorso.

Tutto è iniziato a gennaio di quest’anno: il nursino è stato contattato telefonicamente da una persona che si spacciava per un operatore della carta di credito e che palesava il rischio di una perdita del capitale accumulato sul conto corrente. Per questo motivo invitava la giovane vittima ad effettuare un bonifico da 1.550 euro utilizzando un link inviatogli tramite sms. Il giovane, effettuava il bonifico pensando che il link ricevuto servisse anche per riavere il suo capitale. Purtroppo nessuno gli ha più restituito nulla e quindi il giovane, resosi conto di essere stato truffato, si è rivolto ai militari dell’Arma.