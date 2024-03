Fai crescere la tua impresa con Area 12 Consulting,l’azienda Leader in Italia - Tuttoggi.info

Grazie ad un Centro Studi che coinvolge alte professionalità, Area12 ha un ampio raggio di azione che si sviluppa su 5 aree: la scuola, le imprese, la pubblica amministrazione

Dopo la crisi economica generata dalla pandemia di Coronavirus, nel nostro territorio sempre più aziende si rivolgono a società di consulenza perché hanno bisogno di risorse tecniche ed umane per rinnovarsi, finanziarsi e così poter competere sul mercato.

L’Italia attualmente è la maggior beneficiaria di due strumenti del programma Next Generation EU: il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) e il Pacchetto di assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU). Solo l’RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro nel periodo 2021-2026. In virtù anche degli interventi economici dell’Unione Europea, emessi in materia di politiche del lavoro, il lavoro svolto da Area12 può essere determinante per un’azienda che decide di approfittare di questi preziosi strumenti.

Se sei un imprenditore in cerca di modi efficaci per far crescere il tuo business in Italia, ed in Umbria, c’è un’azienda che si distingue dalle altre ed è in grado di fornire soluzioni di finanza agevolata su misura per soddisfare le esigenze delle imprese locali.

Realtà come Area12 e il suo Point Umbria puntano proprio su servizi come la consulenza, la formazione finanziata e la finanza agevolata, con lo scopo di aiutare nella gestione delle pratiche correlate, tecnicamente difficili e complesse per i non addetti ai lavori e per i consulenti freelance.

Infatti, con più sedi in tutta Italia, Area12 è uno dei principali player a livello nazionale, che localmente sta crescendo molto grazie al Point Umbria. I dati parlano di oltre cento aziende della nostra regione coinvolte per quasi dieci milioni di erogato. A livello nazionale nella prima finestra del Fondo Nuove Competenze (FNC), sono state presentate 400 pratiche per un 100% di approvazione. Nella seconda finestra si contano 951 aziende depositate per un valore dei progetti in portafoglio di quasi 100 milioni di Euro, di cui già approvati 37.679.884 Euro. Area12 e il suo Point sono già pronti per la terza finestra, in uscita nei prossimi mesi. Ma si concentrano anche sull’enorme opportunità presente per finanziare e rinforzare la transizione sostenibile e digitale.

Grazie ad un Centro Studi che coinvolge alte professionalità, Area12 ha un ampio raggio di azione che si sviluppa su 5 aree: la scuola, le imprese, la pubblica amministrazione, lo sport e l’ETS (Enti Terzo Settore).

Una esperienza pluriennale ed un team composto da tecnici specializzati che si occupano a tempo pieno della ricerca e dell’approfondimento delle opportunità di crescita nelle aree di Politiche Attive del Lavoro, della Formazione Continua, della Finanza Agevolata e della Consulenza strategica, aiutano le imprese ad ottenere tutto ciò di cui necessitano per crescere e svilupparsi.

Help Impresa, ad esempio,è il servizio di assistenza continuativa che Area12 ha messo a disposizione per le aziende.

Per le imprese operanti in particolari settori, da quelli delle energie rinnovabili o caratterizzati da innovazione tecnologica, questi strumenti finanziari agevolati rappresentano un sostegno fondamentale per aumentare la competitività sul mercato globale e promuovere lo sviluppo economico.

Nell’ambito dei Comuni e della Pubblica Amministrazione, la divisione si occupa di individuare e conoscere opportunità di finanziamento e di sviluppo a livello nazionale europeo, di strutturare un project management degli enti locali, di supportare negli adempimenti legislativi e infine di gestire efficacemente le attività di promozione.

Altra divisione, la Sport Academy, nasce con l’obiettivo di aiutare le società sportive con Finanza agevolata e Formazione ed Academy.

Infine, per quanto riguarda l’ETS (Enti Terzo Settore), grazie alle attività di progettazione e fundraising, Area12 si impegna a creare percorsi di crescita e consolidamento rendendo misurabile e sostenibile nel tempo l’impegno sociale.

https://www.area12consulting.it/, info.perugia@area12consulting.it, 075 969 8897