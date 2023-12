Fabro, martedì 19 dicembre lavori di manutenzione sulla rete idrica - Tuttoggi.info

Durante l’intervento potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata.

Sono in programma, per martedì 19 dicembre dalle 8.30 alle 11.30, lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel Comune di Fabro.

Il cantiere interesserà Via San Basilio, Via del Cimitero, Via Roma, Via Madonna delle Grazie, Via del Poggio, Via della Stazione, Contrada Salci Capretta, Via Ospedaletto e Via degli Ulivi.

Durante l’intervento potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e mobile.