Scomparso da 48 ore, Fabrizio è stato ritrovato (aggiornamenti) - Tuttoggi.info

Aggiornamento ore 15.50: Dopo il grande spavento è arrivata in questi minuti la notizia che tutti aspettavano. Fabrizio Duranti è stato ritrovato ed è già al sicuro dai suoi familiari. Il 65enne geometra in pensione, originario di Pietralunga, sarebbe tornato a casa poco dopo le 15. Non si conoscono ancora i dettagli del luogo né i motivi dell’allontanamento ma le sue condizioni di salute sarebbero buone.

Ore di apprensione per Fabrizio Duranti, 65enne geometra in pensione originario di Pietralunga, che da giovedì sera (16 gennaio) non è più tornato a casa ed è scomparso.

I familiari si sono subito mossi provando a localizzarlo tramite il sistema di celle telefoniche e hanno saputo che il suo telefono ha smesso di ricevere il segnale proprio intorno alle 14-14.30 di giovedì 16 nella zona di Corciano/Perugia. Da quel momento nessuno ha avuto più notizie di lui.

L’auto che Fabrizio aveva al momento della scomparsa era una Ford Eco-Sport del 2016 grigia.

L’appello è già stato lanciato anche sui social: “Aiutateci a trovarlo. Chiunque avesse informazioni utili per rintracciarlo può contattare il profilo del figlio Stefano Duranti, o del nipote Enrico Martinelli, in privato”.