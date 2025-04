Calcio fermo per Papa Francesco, le umbre di C recuperano mercoledì

Recupereranno mercoledì 23 aprile, alle ore 18.30, le tre umbre di Serie C le cui gare, come quelle di tutti i campionati, sono state rinviate nella giornata di Pasquetta in segno di lutto per la morte di Papa Francesco.

Scelta la contemporaneità degli orari (solo Arezzo – Lucchese si gioca mezzora prima, con inizio alle 18) visti i numerosi verdetti ancora da decretare nelle ultime due gare della stagione regolare.

Il Perugia e il Gubbio, in cerca di un posto playoff, scenderanno in campo alle 18.30 rispettivamente in casa del Campobasso e in casa contro il Milan Futuro. Stesso orario per la Ternana, chiamata a blindare il secondo posto contro la Pianese.