Da 'Era Francesco' a 'Papa degli ultimi': così i quotidiani salutano il Pontefice - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Da “Era Francesco” di ‘La Stampa’ a “Il Papa degli ultimi” del ‘Corriere della Sera’, del ‘Messaggero’ e di ‘La Repubblica’ passando da ‘Ciao Francesco’ di ‘Il Tempo’. Tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali sono dedicati alla scomparsa del Papa Francesco. ‘L’Avvenire’ con “Grazie Francesco” saluta il Pontefice che, scrive il direttore Marco Girardo, “ci ha lasciato con un sorriso dopo aver celebrato la Pasqua insieme a noi. Un sorriso dei tanti che abbiamo imparato presto a conoscere in milioni. Nella vita estamos in camino, diceva Jorge Mario Bergoglio. E diventiamo ciò verso cui andiamo: preparato da sempre, Francesco abita adesso l’eternità di Dio. Un Dio che tutti – ha continuato a ricordarci, lo ha fatto fin dal primo giorno -, tutti nessuno escluso attende”.

“L’ultimo rivoluzionario” è invece il titolo di ‘Domani’ ricordando il Pontefice. “Il lunedì dell’Angelo” è quello scelto da ‘Il Fatto quotidiano’ mentre il Foglio parla del “Papa che ribaltò la Chiesa”. “Addio Papa scomodo” titola ‘Il Giornale’ nella sua prima pagina mentre ‘Il Giorno’ e ‘La Nazione’ salutano “Fratello Francesco”. Per ‘Il Sole 24 Ore’ “L’addio, Francesco, il Papa degli ultimi e della pace” mentre ‘La Verità’ saluta “Il Papa che ha terremotato la chiesa”. Per ‘Libero’ invece si parla di “Un Papa tra luci e ombre rosse”. Per ‘Mf’ il Pontefice “E’ stato la mano di Dio”.

“Fratello solo” per ‘Il Manifesto’ ricordando il Pontefice scomparso ieri. “Venuto ‘dalla fine del mondo’ – scrive il quotidiano-, papa Francesco ha dato voce agli ultimi e lottato contro le ingiustizie, molto spesso isolato anche dalla sua Chiesa. Lascia un mondo a pezzi e riforme incompiute. Insieme a una testimonianza di impegno, fino alla fine”.