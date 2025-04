Il cordoglio di Legacoop Umbria per la morte di Papa Francesco - Tuttoggi.info

A nome mio personale e delle cooperative associate a Legacoop Umbria, esprimo profondo cordoglio e vicinanza per la scomparsa del Santo Padre Francesco. Con la sua testimonianza di fede, umiltà e impegno per la giustizia sociale, Papa Francesco ha rappresentato una guida spirituale e morale per il mondo intero. Ha sostenuto la pace in ogni angolo del mondo, da sempre vicino agli ultimi e con gli ultimi. Una perdita non solo per la comunità cattolica ma anche per tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si impegnano ad essere costruttori di pace e giustizia. La sua instancabile opera per la pace e il dialogo tra i popoli, per l’affermazione dei diritti universali e il suo impegno a tutela dell’ambiente, mettendo sempre al centro il bene delle persone, rimarranno un’eredità preziosa e viva per l’umanità. Ci stringiamo alla Chiesa universale e alla comunità ecclesiale umbra in questo momento di lutto e preghiera.





Con rispetto e partecipazione,





Danilo Valenti





Presidente Legacoop Umbria