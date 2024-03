Export di vini, le cantine di Umbria Top Wines in Germania al ProWein di Düsseldorf - Tuttoggi.info

UmbriaTopWines, la società cooperativa che raggruppa la maggioranza delle aziende vitivinicole regionali, dopo la partecipazione alla Slow Wine Fair di Bologna di questo febbraio, sarà a Düsseldorf in Germania per prendere parte all’edizione 2024 del ProWein fino al 12 marzo. La Germania del resto riveste un ruolo strategico per l’Italia e per i vini umbri, rappresentando un importante mercato di riferimento per quanto riguarda l’export dei vini.

A rappresentare la produzione enologica umbra 13 aziende: Agricola Mevante, Berioli, Blasi Cantina, Castello di Corbara, Cesarini Sartori, Chiorri, Decugnano dei Barbi, Duca della Corgna, Goretti, Le Poggette, Moretti Omero, Tenuta Il Botto, Tudernum.

A caratterizzare la presenza delle cantine umbre all’interno del Padiglione Italia (Hall nr. 17 – stand C 05) di Düsseldorf sarà il claim “Umbria _Where the heart beats”, lo stesso che ritroveremo anche al Vinitaly, dal 14 al 17 aprile prossimo. Un concept che richiama l’unicità del territorio dell’Umbria, prezioso scrigno di eccellenze non solo vitivinicole e regione ambasciatrice di sostenibilità e autenticità. Questo tema accompagnerà tutta la rassegna di appuntamenti dell’anno coordinati da Umbria Top Wines e troverà il suo culmine nelle attività di animazione nella edizione 2024 di Vinitaly.

“La fiera di Düsseldorf riveste grande importanza per il settore vitivinicolo della nostra regione – sottolinea Gioia Bacoccoli, Direzione di Umbria Top Wines – e l’Umbria del vino non può mancare. Malgrado una situazione economicamente non facile per le nostre cantine, il ProWein rappresenta, senza dubbio, un’opportunità di condivisione della passione che le aziende vinicole umbre mettono nella produzione di vini di alta qualità e nella valorizzazione del proprio territorio. Elementi che il mercato tedesco ha sempre mostrato di apprezzare. Peraltro, per le aziende del settore vinicolo è oggi sempre più necessario mantenere le proprie quote di mercato, essere aggiornati sulle nuove tendenze e fare rete e la presenza a Prowein è significativa anche da questo punto di vista.”

Un espositore speciale nell’edizione di quest’anno sarà, accanto alle aziende socie di Umbria Top, la Camera di Commercio di Perugia: saranno presentati i vincitori del Concorso Enologico Regionale 2024 “L’Umbria del Vino”, che si è tenuto giovedì 29 febbraio a Perugia al Centro Congressi della Camera di Commercio dell’Umbria. La rappresentatività dei vini umbri presenti al ProWein sarà dunque ampliata tramite una vetrina delle 21 etichette vincitrici, tra bianchi, rossi rosati, spumanti di qualità, dolci, più tre premi speciali.