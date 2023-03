Ex prete alla sbarra, giovane migrante conferma la violenza sessuale - Tuttoggi

Ex prete accusato di violenza sessuale

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, Luca Galleschi, dopo essere stato allontanato dalla Chiesta e ridotto allo stato laicale nel 2014, avrebbe continuato a spacciarsi per prete, lavorando in una struttura per migranti della zona di Orvieto. Proprio qui sarebbero avvenuti gli episodi di molestie ai danni dei giovani ospiti della struttura, dai quali avrebbe preteso prestazioni sessuali.

Guai con la giustizia

L’uomo già in passato è stato accusato di aver continuato ad esercitare lo stato sacerdotale, nonostante anche le diffide di alcune Diocesi, per azioni illecite. Galleschi era già conosciuto per fatti di cronaca, infatti, nel 2015, era finito sotto processo per circonvenzione di incapace, patteggiando la pena ad un anno e mezzo di reclusione. Poi un’altra inchiesta relativa ad un presunto caso di prostituzione minorile.

Minacce con pistola in cambio di prestazioni sessuali

Nel 2021 gli uomini della Polizia di Stato hanno raccolto la drammatica confessione di un migrante ospite della struttura dove operava Don Luca. Secondo quanto confessato agli inquirenti, infatti, sarebbe stato più volte molestato e minacciato con una pistola. Dopo aver rifiutato le richieste di rapporti sessuali e non aver ceduto alle minacce il migrante sarebbe stato oggetto della vendetta di Galleschi che lo avrebbe fatto allontanare dalla struttura per ritorsione.