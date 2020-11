Ex Merloni, nuovo bando dell'accordo di programma: disponibili 9 milioni

E’ stato pubblicato dal Mise il bando per la selezione di iniziative imprenditoriali per il rilancio dell’area industriale del gruppo ex Merloni S.p.a, in amministrazione straordinaria, presente nel territorio umbro-marchigiano.

Ex Merloni, ecco l’intervento

Per l’intervento agevolativo previsto dalla legge n. 181/1989 sono disponibili complessivamente circa 22 milioni di euro, al fine di promuovere la riqualificazione del tessuto produttivo interessato, anche tramite l’attrazione di nuovi investimenti, nonché la salvaguardia, la formazione e il reimpiego dei lavoratori coinvolti.

Il termine per le domande

Le domande potranno essere presentate a Invitalia a partire dalle ore 12 del 20 gennaio 2021.