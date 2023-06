Ex Maran Spoleto senza pace, Hoist vende a Ixigest: timori per 149 dipendenti | Scoppia la polemica - Tuttoggi.info

Per l'azienda di Spoleto trasferimento di ramo d'azienda da Hoist Italia a Ixigest, chiesta attivazione di un tavolo regionale

Non c’è pace per la ex Maran Spoleto. Per l’azienda di Santo Chiodo si profila un nuovo cambio di proprietà, con Hoist che ha venduto ad Ixigest, lasciando 149 lavoratori col fiato sospeso. La notizia della procedura di trasferimento del ramo d’azienda da Hoist Italia Srl ad Ixigest Srl è arrivata martedì. Creando grande preoccupazione tra i 149 dipendenti e i sindacati.

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, rappresentata da Cristina Taborro, Fisascat Cisl Umbria, rappresentata da Simona Gola, e Uilcom UIL Umbria, rappresentata da Paolo Pierantoni, si sono subito attivate per richiedere il tavolo al fine di espletare la procedura presso l’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Umbria.

“Le organizzazioni sindacali – evidenziano i sindacati di categoria – ritengono necessario il coinvolgimento delle istituzioni, al fine di garantire e tutelare tutta l’occupazione, i redditi delle lavoratrici e dei lavoratori Hoist Italia di Spoleto che ad oggi rappresentano una delle più importanti e produttive realtà lavorative del Comune stesso. Un patrimonio di conoscenze e professionalità che non può essere disperso né frammentato in operazioni di business aziendali”.

Opposizioni polemiche con il sindaco Sisti

La situazione della ex Maran preoccupa parte delle opposizioni in consiglio comunale, che contestano l’atteggiamento avuto in questi mesi dal sindaco Andrea Sisti. In una nota i consiglieri Alessandro Cretoni, Alessandra Dottarelli, Sergio Grifoni, Paolo Imbriani e Gianmarco Profili bollano come “disarmante la superficialità e l’inerzia con la quale il sindaco Sisti e la sua giunta stanno affrontando l’ennesima crisi aziendale che ha coinvolto la Hoist Finance di Spoleto (gruppo ex Maran)”.

“Circa otto mesi fa – ricordano – avevamo lanciato l’allarme, evidenziando all’Amministrazione comunale le particolari criticità che la storica azienda, operante nel settore del recupero crediti, aveva vissute nel 2022. In tale occasione avevamo rappresentato ed evidenziato le enormi preoccupazioni delle forze sindacali e del personale dipendente sul futuro aziendale, chiedendo a gran voce garanzie, sia sulla continuità gestionale che sul piano occupazionale.

Di contro ci arrivarono le solite, fumose, rassicurazioni del sindaco Sisti, puntualmente poi smentite dai fatti, visto che nella giornata di ieri è arrivata la procedura di trasferimento del ramo di azienda ad Ixigest Srl. Tutto questo nel silenzio più disarmante della Giunta!!!

Non consentiremo all’amministrazione comunale e al Sindaco di gestire, o non gestire, questa vicenda così come già ha fatto con la Cementeria di Sant’Angelo in Mercole per la quale, dopo la chiusura, siamo ancora in attesa di ricevere il piano di rigenerazione industriale del sito tanto sbandierato da Sisti. Questa volta, per ciò che ci compete, non aspetteremo l’inerzia del Sindaco. Restando al fianco delle 150 famiglie coinvolte in questa vicenda e delle forze sindacali, vogliamo da subito conoscere il nuovo piano industriale e ci adopereremo per aprire un mirato tavolo di confronto, coinvolgendo istituzioni a tutti i livelli al fine di garantire e tutelare l’occupazione, i redditi e la serenità dei lavoratori Hoist Italia di Spoleto. Non possiamo consentire – concludono – che si spenga un’altra significativa realtà industriale del nostro territorio”.

