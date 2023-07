Ex Maran di nuovo venduta, primo incontro in Regione con Ixigest - Tuttoggi.info

Ixigest al tavolo in Regione con i sindacati senza piano industriale, incontro riconvocato per il 21 luglio

Primo incontro lunedì presso la Regione Umbria con la nuova proprietà della ex Maran Spoleto. Hoist Italia, infatti, di recente ha annunciato la vendita del ramo d’azienda di Spoleto alla Ixigest srl.

Quest’ultima azienda – rappresentata da Francesca Carafa, la quale detiene pure il 30% della Newco formata con Gibbi Srl – era sprovvista di piano industriale.

“Per tale motivo – riferiscono i sindacati – si è fissato un nuovo incontro per il 21 luglio, nel quale speriamo di entrare nel merito della trattativa. Da subito come OOSS abbiamo rivendicato la garanzia di tutti i livelli occupazionali, la completa applicazione del CCNL Studi Professionale e richiesto tutte le certificazioni delle Committenti a fornire pratiche che consolidano il fatturato della Sede di Spoleto nel medio lungo periodo. Infine, le OO.SS. rivendicano un proposta di Accordo aziendale con incentivi per i dipendenti, possibilmente identico a quello in essere”.