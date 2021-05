Ex ferrovia Spoleto - Norcia, si gira film con Crescentini, Giallini, Morelli e Tognazzi - Tuttoggi

La Italian international film ha scelto il tracciato dell'ex ferrovia Spoleto - Norcia per le riprese di una pellicola con la regia di Massimiliano Bruno

La ex ferrovia Spoleto – Norcia diventa set di un film. Una nuova pellicola verrà infatti registrata in Umbria, in attesa che nella città del Festival si torni a girare la fiction “Don Matteo” e mentre in varie zone della regione sono state effettuate varie riprese per altre pellicole (a Todi “La befana vien di notte 2”, a Orvieto “Carla“).

Questa volta ad aver scelto il territorio della Valnerina è la Italian international film di Fulvio Lucisano, una delle società cinematografiche più longeve del cinema italiano. La regia sarà affidata a Massimiliano Bruno, che oltre ad essere regista è autore di molte sceneggiature di successo di film e serie tv.

Riprese lungo la ex ferrovia Spoleto – Norcia

Top secret al momento quale parte del territorio della ex ferrovia Spoleto – Norcia sarà interessato dalle riprese (che inizieranno la prossima settimana), si sa solo che sarà interessato un comune della Valnerina.

Il film avrà una ambientazione storica e vedrà in scena, tra gli altri, famosi attori quali Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli.

L’associazione Co.Mo.Do.

A rendere noto l’arrivo della troupe è l’associazione Co.Mo.Do. (cooperazione per la mobilità dolce) che ha sede e gestisce il museo dell’ex ferrovia di Spoleto e che metterà a disposizione della produzione i suoi volontari a supporto dell’organizzazione del set.

Una nuova e bella occasione, quindi, per ampliare e far apprezzare gli scorci e la bellezza della ex ferrovia al grande pubblico e per promuovere il territorio locale.