Evade domiciliari per andare a Rimini e rapinare studenti Erasmus | 23enne finisce in carcere - Tuttoggi.info

Il giovane di Gubbio era già agli arresti per aver derubato un altro studente lo scorso aprile, sempre nella città romagnola | Dopo l'aggressione a 4 giovani e il furto di una catenina d'oro per lui si sono aperte le porta del carcere

E’ “evaso” dai domiciliari a Gubbio per andare a derubare studenti in Romagna. Per lui è scattato inevitabile il carcere.

Il 23enne, nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15, si trovava infatti nel cuore del centro storico di Rimini dove, intorno all’una, avrebbe malmenato 4 studenti Erasmus e derubato una ragazza di una catenina d’oro.

Questo quanto risulta dalle indagini della squadra mobile locale, che subito dopo l’aggressione aveva fatto partire le indagini, identificando grazie all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza, l’autore materiale del furto e delle lesioni – proprio il giovane umbro – e il suo complice, denunciato con obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Per il 23enne residente di Gubbio è invece scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, proprio perché lo scorso fine aprile, sempre a Rimini, aveva minacciato con un coltello un altro studente Erasmus turco, derubandolo di 20 euro. Proprio per quell’episodio il ragazzo era stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Gubbio.