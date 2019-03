share

Esplosa una bombola gpl in un una struttura di sevizio, nel giardino di un’abitazione, in via Arno, a Pontevalleceppi. Sul posto è intervenuta una squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di corso Cavour.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’esplosione ha provocato danni materiali alla struttura.

