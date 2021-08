Esplorare i luoghi suggestivi di Umbertide...ballando | Il video di Danza Nov'Art - Tuttoggi

“Andrò ovunque purché danzando” è l'originale progetto di Danza Nov'Art e lo studio MM Pictures di Manuele Martinelli

Vedere la bellezza che ci circonda attraverso gli occhi della danza. La compagnia Danza Nov’Art di Umbertide – che durante questo anno particolare di pandemia non ha avuto la possibilità di preparare uno spettacolo di fine anno – ha sentito il bisogno di comunicare “ballando”, percorrendo una lettura artistica del territorio e dei suoi luoghi simbolici.

E’ nato così, il gemellaggio con lo studio MM Pictures di Manuele Martinelli, con il quale si è creato sin da subito un rapporto di stima e fiducia reciproca, incentrato sulla passione che ispira ognuno nel suo specifico settore.

Ne è uscito un video con i ballerini protagonisti in location suggestive del territorio comunale, come le rovine del Santuario di Rasina, poco conosciute ma suggestive in modo struggente, o le cascatelle del torrente Assino, un piccolo paradiso naturale, fino al castello di Civitella Ranieri, con le sue maestose mura e i giardini.

Nel centro storico, invece, i danzatori hanno mosso i loro passi nell’anfiteatro del parco Ranieri, per chiudere nelle bellissime sale del piano nobile di Palazzo Bourbon, sede del Comune, e sul palco del Teatro dei Riuniti, cuore culturale ed artistico di Umbertide.

“Speriamo di aver regalato alla cittadinanza un momento di poesia, scoprendo e soprattutto riscoprendo il bello in cui siamo immersi” hanno dichiarato gli autori e i protagonisti del video.