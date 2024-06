Esperienze autentiche in Toscana auto d'epoca, ritiri aziendali e ville di lusso - Tuttoggi.info

Tuscan Team, leader nella gestione di viaggi e destinazioni in Toscana, è entusiasta di annunciare nuove opportunità per i viaggiatori stranieri e aziende desiderosi di vivere un’esperienza autentica e indimenticabile nella splendida regione Toscana.

Con oltre 20 anni di esperienza, Tuscan Team è un Tour Operator con licenza con sede in Toscana, autorizzato dall’Ente per il Turismo della Toscana ed offre una gamma di servizi personalizzati, pensati per soddisfare le esigenze più diverse dei suoi clienti.

Le agenzie di viaggio, i tour operator e i clienti finali che scelgono Tuscan Team possono immergersi completamente nella cultura e nelle tradizioni locali grazie a un servizio esclusivo di noleggio di auto d’epoca. Le nostre vintage car e classic car permettono di esplorare i paesaggi mozzafiato della Toscana in grande stile, con veicoli che evocano il fascino e la storia della regione.

“Le nostre auto d’epoca offrono un modo unico e affascinante per scoprire la Toscana”, afferma Alessandro Cecchi, CEO di Tuscan Team. “Ogni viaggio diventa un’avventura indimenticabile, che consente ai nostri clienti di vivere la vera essenza della Toscana.”

Oltre al noleggio di auto d’epoca, Tuscan Team è specializzato nell’organizzazione di company retreat su misura. Le aziende possono prenotare ritiri aziendali in location esclusive, dove ogni dettaglio è curato per garantire un’esperienza di team building unica e produttiva. Dai workshop personalizzati alle attività ricreative, Tuscan Team si assicura che ogni evento sia perfettamente orchestrato.

Per chi cerca un’esperienza più intima e lussuosa, Tuscan Team offre anche l’opportunità di affittare ville di lusso in tutta la Toscana. Queste ville, immerse nella campagna toscana, offrono comfort moderni e un’ambientazione storica, ideale per famiglie, gruppi di amici o eventi speciali come matrimoni e anniversari.

“Vogliamo che ogni ospite si senta speciale e che possa personalizzare la propria esperienza” continua Cecchi. “Dalle degustazioni di vini alle lezioni di cucina, passando per tour privati delle città d’arte, ogni servizio è pensato per far vivere ai nostri clienti una Toscana autentica e su misura.”



Ciò rende Tuscan Team uno dei DMC più affidabili e di successo in Toscana è la specializzazione nella creazione di programmi su misura per l’industria Travel & MICE rivolta sia al cliente finale che aziende e agenzie viaggio.

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi e per prenotazioni, visitate il sito www.tuscanteam.com o contattate il nostro servizio clienti all’indirizzo email info@tuscanteam.com.

