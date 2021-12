Escape room a Perugia: alla scoperta delle stanze di fuga Cronos - Tuttoggi

A Perugia gli scenografi di Cronos hanno dato vita a scenari suggestivi, curati e originali

Le escape room sono un nuovo tipo di esperienza coinvolgente e dinamica, perfetta per chi desidera passare una divertente serata in compagnia o vuole organizzare una giornata di team building per i propri collaboratori.

In Italia le stanze di fuga sono sbarcate nel 2014, tuttavia la loro storia è molto più lunga e parte nei primi anni 2000, quando il giapponese Takao Katoe fondò la prima all’interno del suo locale.

Da lì in poi il successo delle escape room è stato travolgente: approdate dapprima negli USA e infine in Europa, oggi sono uno dei modi più amati dai giovani per trascorrere un’esperienza fuori dagli schemi.

Al giorno d’oggi, è possibile vivere un’avventura coinvolgente in ogni città d’Italia, con la diffusione delle escape room ormai sempre più capillare da Nord a Sud. Per un’esperienza incredibilmente realistica in terra umbra, per esempio, è possibile partecipare all’escape room a Perugia di Cronos.house, franchising di riferimento del settore che consente di immergersi in ambientazioni ricostruite nei minimi dettagli.

Le stanze di fuga Cronos, infatti, sono state realizzate dai migliori scenografi italiani che, forti della loro esperienza nella costruzione dei migliori parchi di divertimento nazionali, hanno dato vita a scenari suggestivi, curati e originali.

Il successo dell’escape room di Perugia

I motivi per i quali le escape room attualmente risultano sono così amate sono numerosi. Innanzitutto, esse permettono a un gruppo di persone – che siano amici, conoscenti, famiglie o colleghi – di vivere un’esperienza intensa e coinvolgente: l’obbiettivo del gioco, infatti, è quello di riuscire a risolvere una serie di enigmi, di quiz o di giochi di logica nel più breve tempo possibile, o comunque entro un tempo massimo che è in genere di 60 minuti.

Il fattore tempo, unito all’ambientazione fantastica e alla necessità di lavorare insieme per arrivare a una soluzione comune, è ciò che più amano i partecipanti. A Perugia sono presenti due tipi di stanze targate Cronos, una dedicata al mondo ultraterreno dell’Inferno di Dante e una incentrata sulla civiltà degli antichi egizi.

Nella prima, il fine ultimo del gioco è quello di ingaggiare una battaglia tra forze del bene e forze del male, facendo attenzione ad evitare le insidie del maligno per trovare la via di fuga entro il tempo massimo.

Lo stesso discorso vale per la stanza a tema egizio, vale a dire la Tomba di Tutankhamon, in cui il gruppo deve trovare la chiave che apre il sarcofago del faraone per uscire dalla stanza e vincere la partita.

Il numero di partecipanti può andare da un minimo di due a un massimo di otto e possono accedere alle stanze anche i bambini, naturalmente sempre con la possibilità di usufruire della supervisione di un adulto.

Prenotare è molto semplice e lo si può fare in due modi, vale a dire telefonando al numero 3703728272, oppure compilando l’apposito form online presente sul sito: in quest’ultimo caso basterà indicare la data, l’ora di arrivo e il numero di giocatori per essere sicuri di vivere la propria esperienza in escape room.

Escape room: un momento di vero team building

Le escape room rappresentano un’ottima occasione per organizzare attività di team building stimolanti. Questo genere di gioco, infatti, stimola realmente la cooperazione tra colleghi e lo spirito di squadra.

In esso, emergono delle dinamiche molto simili a quelle che avvengono nella vita reale in ufficio, dove risultano più produttivi i team che sono riusciti a collaborare insieme per un obbiettivo comune.

Inoltre, il fatto di dover risolvere gli enigmi entro un tempo massimo stimola i collaboratori a rispettare le deadline, proprio come avviene nella routine professionale di tutti i giorni.