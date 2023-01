Eredita il fucile del padre e non registra il passaggio: denunciato - Tuttoggi

Nell’ambito dei 91 controlli effettuati, gli agenti hanno come detto denunciato il 68enne che, a seguito delle verifiche è risultato essere in possesso di un fucile – appartenuto al defunto padre – di cui non era stato regolarizzato il passaggio a proprio nome, così come previsto dalla normativa vigente in materia. L’uomo ha fornito una giustificazione non attendibile e per questo è stato denunciato violazione delle prescrizioni previste dal combinato disposto dagli articoli 38 del Tulps e 58 del regolamento di esecuzione del TULPS.