Erasmus Plus, incontro a Spoleto con docenti rumeni, francesi e macedoni - Tuttoggi

Il 21 aprile, la visita a Palazzo comunale con gli assessori Chiodetti, Renzi e Albertella. Un progetto nato per migliorare l'uso della lingua inglese

Arrivati a Spoleto in virtù del programma europeo Erasmus Plus per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, un gruppo di docenti ha visitato ieri pomeriggio la sede di Palazzo comunale.

Accolti dagli assessori Danilo Chiodetti, Luigina Renzi e Manuela Albertella, i professori provenienti da Belgio, Francia, Romania e Macedonia sono stati accompagnati dalle coordinatrici delle attività, le professoresse di lingua inglese del Polo Liceale di Spoleto Michela Befani e Helen De Santis.