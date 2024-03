Entusiasmo e soldi per le campagne elettorali, il Pd lancia il tesseramento partendo da quota 5mila

Nell'anno dei numerosi appuntamenti con le urne Gallina, Bistocchi e Baiardini confidano nelle ritrovate speranze di vittoria

Il Pd in Umbria riparte dai 5mila iscritti del 2023, un anno in cui è stato praticamente confermato il numero del 2022, senza però avere il traino del congresso nazionale. E lancia la campagna tesseramento per un 2024 che vede tre importanti appuntamenti elettorali: le amministrative, che in Umbria riguarderanno un terzo dei comuni, le europee e le regionali.

“Le campagne elettorali costano…” dice il nuovo tesoriere Paolo Baiardini, che ricorda con un nostalgico sorriso quando il partito poteva contare su ben altre risorse. Ma guarda anche alla prospettiva del 2xmille, che lo scorso anno ha portato 536mila italiani a scegliere di devolvere circa 8 milioni delle tasse altrimenti destinate allo Stato. “Noi non abbiamo grandi sponsor” prosegue Baiardini, che però in Umbria confida sul rinnovato entusiasmo di fronte alla prospettiva di giocarsela nelle varie sfide elettorali.

Un entusiasmo che il Pd confida di tradurre in nuovi tesserati. “Il trend – dice il responsabile Organizzazione regionale del partito, Daniele Gallina – è positivo rispetto al 2022, un anno di congresso nazionale e quindi già positivo e con una grande mobilitazione. Abbiamo rinnovato il 98 per cento degli iscritti del 2022 e la quota ha segnato una crescita del 10 per cento, con oltre il 35 per cento donne. Evidenziamo il grande lavoro territoriale anche il luoghi che non andranno al voto come Trevi e Corciano. Si tratta di risultati importanti che vanno nella direzione dell’aggregazione e della partecipazione al di là dei semplici appuntamenti da campagna elettorale”.

La responsabile del Tesseramento è Sarah Bistocchi, ora anche commissario del Pd perugino: “Coinvolgere le persone era la nostra missione e la tessera diventa uno strumento di coinvolgimento”. Tesseramento possibile online e cartaceo. Bistocchi annuncia anche l’arrivo in Umbria del presidente nazionale del Pd Stefano Bonaccini: “Sarà in Umbria martedì 2 e mercoledì 3 aprile per far visita alle città al voto. A Perugia terrà una cena di sottoscrizione il 2 presso il circolo Arci di Balanzano”.