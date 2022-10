Entrano nel supermercato con 2 coltelli e litigano col direttore, coppia denunciata - Tuttoggi

Dopo aver riportato la calma tra le parti, gli agenti le hanno sentite apprendendo che non appena la coppia aveva fatto il suo ingresso nel negozio, si era attivato l’allarme del dispositivo antitaccheggio. Per questo motivo, il direttore aveva chiesto loro di mostrare l’eventuale materiale occultato, provocando la reazione dei due.

Gli operatori, a quel punto, dopo averli identificati, visti anche i precedenti, hanno sottoposto le due persone a controllo che ha avuto esito positivo. Infatti, il 43enne e la 42enne sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico.

Sentiti in merito, i due non sono stati in grado di fornire delle motivazioni attendibili. Per questo motivo, sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per ulteriori attività di rito. Terminate le verifiche, l’uomo e la donna sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere.