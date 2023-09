Entra in casa della fidanzata forzando la porta poi spintona poliziotti intervenuti - Tuttoggi.info

Un 29enne in palese stato di ebbrezza è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a Pubblico ufficiale

E’ stato sorpreso dalla Polizia mentre stava tentando di forzare la porta di un’abitazione e accedere in casa della fidanzata “per – come da lui stesso riferito – recuperare alcuni effetti personali“.

E’ successo a Perugia dove l’uomo – un 29enne polacco – è stato ovviamente allontanato dagli agenti che, poco dopo, tornati allo stesso indirizzo per un controllo, hanno notato che la porta di ingresso su cui il giovane stava prima “lavorando” era stata forzata.

Entrati all’interno dell’edificio i poliziotti hanno infatti trovato il 29enne mentre tentava di darsi alla fuga. Fermato in palese stato di ebbrezza ha poi provato a divincolarsi, spintonando gli agenti e tenendo una condotta poco collaborativa.

Accompagnato in Questura il ragazzo ha poi confermato di aver infranto il vetro della porta dell’abitazione in un momento di rabbia. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta in luogo pubblico.