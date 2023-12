Ennesimo incidente, i residenti: “In quell’imbuto si corre di più col nuovo asfalto”

La protesta dei residenti della frazione di Casaglia, che chiedono vengano posizionati dei dissuasori

Ancora un incidente nella frazione perugina di Casaglia, dove un’auto si è incastrata nel punto critico, più volte segnalato dai residenti di via Narcisi (la strada che attraversa il paese) e via della Mentuccia, per il transito di mezzi a forte velocità.

Soprattutto dal mese di agosto, dopo che è stata bitumata l’intera strada dal civico cimitero fino a Ponte Valleceppi, eliminando buche e avvallamenti, paradossalmente il tratto è diventato più pericoloso, perché si percorre a maggiore velocità da parte di tanti automobilisti. E gli incidenti sono aumentati.

Molti sono stati i sinistri che hanno visto abbattere anche il semaforo, mentre ora addirittura è stato divelto il palo della segnaletica e una solida ringhiera di protezione all’accesso di via della Mentuccia che, per fortuna, in quell’istante non era frequentata dai pedoni.

Quel tratto di strada si stringe come un imbuto, poco dopo la scuola elementare e il bar della rotonda. Non a caso, per far transitare i pullman, fu posizionato il semaforo sia nel punto sottostante in salita e nella parte sopra a scendere.

“La causa di tutto ciò è l’imprudenza degli automobilisti – commentano i cittadini -. Servirebbero dossi e ostacoli alla velocità, solo così si potrà porre soluzione al problema piuttosto che attendere il grave incidente mortale per intervenire”.

Ma oltre alla strada principale di via dei Narcisi, altro annoso problema è su come gli automobilista accedono, con elevata velocità, in via della Mentuccia (adiacente al punto dove si è verificato l’ultimo incidente), tratto di strada che ha una larghezza piuttosto ridotta.

“Tutti i giorni – affermano i residenti della via – temiamo che un bambino o un anziano possa venire investito visto che le auto sfrecciano sfiorando spesso l’accesso delle abitazioni “.

Per questi motivi è intenzione della comunità costituire un comitato cittadino per fare formale richiesta all’amministrazione comunale di attivarsi, affinché l’area viaria venga messa sicurezza non solo per i cittadini della frazione.