Enel rinnova una cabina elettrica ad Assisi centro, lavori e disagi - Tuttoggi

E-Distribuzione eseguirà domani (lunedì 24 ottobre 2022, ndr) un intervento urgente di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico sulla cabina denominata “Benedettine”, che fornisce alimentazione elettrica all’area compresa tra via Porta Perlici, via e piazza San Rufino, via Santa Maria delle Rose, via Pozzo della Mensa, via Montecavallo, via Jorgensen, vicolo San Lorenzo, via Comune Vecchio, via Doni, vicolo della Fortezza, via dell’Acquaraio, via della Rocca, via del Torrione. Previsti disagi dalle 4 di mattina e per tutta la prima mattinata di lunedì.

Si tratta di un’attività tecnica importante e urgente per la sostituzione della componentistica interna all’impianto, che risulta in parte danneggiata e che sarà rinnovata attraverso l’installazione di innovative apparecchiature automatizzate per garantire continuità del servizio elettrico grazie al completamento dell’automatizzazione della cabina. Nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete e la sicurezza degli impianti per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica nella porzione di territorio interessata.