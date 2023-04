“Emporio della Solidarietà, Centro servizi per il contrasto alla povertà”: da Fondazione Carit 54.000 euro

Nel 2022 distribuiti 38.134 pezzi di prodotti alimentari a Terni e ad Amelia

Nel 2022 le persone che si sono rivolte alla Caritas – associazione di volontariato San Martino sono state 4.193. Presso l’Emporio della Solidarietà a Terni e ad Amelia sono stati distribuiti 38.134 pezzi di prodotti alimentari (circa 14mila in più rispetto al 2021). Hanno ricevuto aiuto 350 famiglie di profughi ucraini giunte nel territorio.

Il progetto “Emporio della Solidarietà: Centro servizi per il contrasto alla povertà” si propone di dare supporto alle famiglie che si rivolgono ai Centri di Ascolto delle Caritas parrocchiali e a quello della Caritas Diocesana. L’Emporio della solidarietà è soggetto attivo della rete dei servizi che operano con la finalità di supportare persone in stato di bisogno alimentare e disagio sociale, attraverso l’attribuzione di una tessera elettronica che permette all’utente di effettuare la spesa di generi di prima necessità (alimentare e non).