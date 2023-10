Emergenza-urgenza, nuovo servizio di ambulanze e auto mediche nell'Alta Umbria - Tuttoggi.info

L'associazione coordinerà il lavoro di 45 operatori sanitari, che utilizzeranno 10 mezzi di soccorso sanitario

Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, ha espresso il suo caloroso saluto al personale della Croce Bianca-Pubblica Assistenza Tifernate, che a partire dalla mezzanotte di oggi ha assunto la gestione del servizio di emergenza-urgenza nell’Alta Umbria. Il sindaco ha manifestato la sua fiducia nell’abilità della squadra nell’affrontare questo importante e delicato compito a tutela della salute dei cittadini.

L’associazione temporanea di scopo, costituita in collaborazione con la Croce Bianca di Gubbio, la Misericordia di Fossato di Vico, la Misericordia di Gualdo Tadino e la Pubblica Assistenza di Passignano sul Trasimeno, sarà guidata dalla Croce Bianca-Pubblica Assistenza Tifernate sotto la presidenza di Claudio Fortuna. Questa partnership si occuperà per cinque anni del soccorso extraospedaliero nell’Alta Umbria.

Marcello Fortuna, responsabile tecnico dell’ATS, coordinerà il lavoro di 45 operatori sanitari, che utilizzeranno otto ambulanze e due auto mediche di ultima generazione per rispondere alle necessità di intervento nell’area.

Il sindaco Secondi, insieme al presidente del consiglio comunale Luciano Bacchetta, ha avuto l’opportunità di visionare alcuni dei nuovi veicoli che saranno impiegati per il servizio durante una dimostrazione delle tecniche di riabilitazione cardiopolmonare tenuta questa mattina in piazza Andrea Costa. In occasione di questo evento, il vicario generale della Diocesi, don Andrea Czortek, ha impartito la benedizione al personale e ai mezzi che da domani saranno operativi nel territorio dell’Alta Umbria.