Controlli su strada, minorenne sorpreso su moto rubata | In tre al bar con mazza da baseball e coltelli - Tuttoggi.info

Controlli a tappeto sulle strade da parte dei carabinieri di Gubbio, che in meno di 48 ore hanno fermato oltre 50 mezzi e ben 62 persone.

Tra queste l’Arma ha proceduto al deferimento per ricettazione nei confronti di un minorenne (17 anni) che, a bordo di una motocicletta priva di targa, non si è fermato all’Alt imposto dai militari. Il giovane, rintracciato successivamente nei pressi della propria abitazione, è risultato essere alla guida di un motociclo rubato (il furto era stato denunciato pochi giorni prima nel marchigiano).

Altri tre giovani – 19, 23 e 27 anni, tutti di origine egiziana – sono stati controllati all’esterno di un bar in località Contessa. Sottoposti ad accertamenti, sono stati trovati in possesso di 5 grammi di hashish, una mazza da baseball e due coltelli a serramanico occultati all’interno dell’auto. Tutti loro sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria perché responsabili del reato di porto ingiustificato di armi da taglio e oggetti atti a offendere e segnalati alla Prefettura per possesso di stupefacente per uso personale.