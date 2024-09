"Tutti in centro a piedi o in bici", Gualdo Tadino aderisce alla Giornata mondiale senza auto - Tuttoggi.info

Per domenica 22 Settembre – in occasione del pranzo del portaiolo e delle ultime prove in vista de i Giochi de le Porte – l’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino comunica l’adesione alla “Giornata senza auto”, iniziativa a favore della mobilità sostenibile e socialità urbana, parte integrante della settimana europea della mobilità.

Per l’anno 2024 è stato individuato come tema “la condivisione degli spazi pubblici” e domenica tutta la popolazione è invitata a raggiungere il centro storico di Gualdo Tadino a piedi, in bicicletta, in monopattino e/o limitando il più possibile l’uso dell’automobile, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e la lontananza dalla propria abitazione alle zone interessate.

“In uno dei giorni più rappresentativi del folklore gualdese, con tanti portaioli in centro storico per i tradizionali pranzi in taverna e le successive prove di corsa con carretto e a pelo, aderiamo a questa iniziativa e ci impegniamo a promuovere forme di sostenibilità urbana a sostegno dell’ambiente che ci circonda e della sicurezza dei fruitori della città; un binomio fondamentale per vivere vicoli, piazze, strade e sentieri del nostro territorio, godendo di panorami e scorci suggestivi e sempre emozionanti. Un piccolo gesto simbolico per grandi obiettivi da raggiungere, in particolare con l’educazione e la formazione delle nuove generazioni” commentano l’assessore ai Trasporti Giorgio Locchi e l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi.