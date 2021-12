Emergenza Covid, sospesi i laboratori per bambini di Spoleto - Tuttoggi

Sospese “N@tale digit@le” e i laboratori Arlecchino. La decisione del Comune di Spoleto arriva a seguito dell’ordinanza emanata ieri dalla Regione Umbria

Sospese le iniziative “N@tale digit@le” e i laboratori Arlecchino. La decisione del Comune di Spoleto arriva a seguito dell’ordinanza emanata ieri dalla Regione Umbria che, a causa della ripresa dei contagi da Covid-19, ha fortemente raccomandato la sospensione delle attività ludico ricreative per i bambini di età inferiore ai 12 anni.

Alla luce quindi di quanto disposto dall’articolo 2 lettera “f” dell’ordinanza regionale n° 39 del 22 dicembre 2021 della Regione Umbria, i laboratori dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni in programma dal 27 dicembre al 5 gennaio al Centro servizi Informagiovani/Digipass, così come i laboratori Arlecchino che si svolgono al Centro per bambini e famiglie in viale Martiri della Resistenza sono momentaneamente sospesi.

Sospesa anche l’iniziativa ‘Un castello pieno di angeli’, appuntamento inserito tra gli eventi di ‘Un Natale condiviso’. Il laboratorio creativo per famiglie, a cura di Sistema Museo, era in programma per giovedì 6 gennaio alle ore 15.30 alla Rocca Albornoz.

