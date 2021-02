Emergenza coronavirus, chiude lo sportello Umbra Acque di Santa Lucia - Tuttoggi

A causa del peggioramento della situazione generale, da lunedì 8 febbraio 2021 lo sportello provinciale di Perugia a Santa Lucia sarà chiuso.

In considerazione del preoccupante e progressivo aggravamento della situazione epidemiologica a livello regionale e delle prescrizioni e raccomandazioni normative, come dell’atteggiamento della clientela ormai sempre più orientata verso i canali telefonici e digitali, da lunedì 8 febbraio 2021 lo sportello provinciale di Perugia a Santa Lucia sarà chiuso. Il provvedimento resterà valido fino a nuova comunicazione.

Si ricorda che la clientela può comunque richiedere tutti i servizi e le informazioni attraverso gli altri canali potenziati per l’emergenza: tramite web (www.umbraacque.com alla sezione My Umbra Acque) e via telefono (800 00 55 43 numero verde gratuito da rete fissa, 075 501 43 01 da cellulare).