Emergenza calore, oggi tregua ma sabato e domenica di nuovo caldo

Viste le comunicazioni del Sistema Informativo dell’Aeronautica Militare si rinnova la possibilità di eventuali ondate di calore soprattutto per le giornate di sabato 4 e domenica 5 agosto. Lo fa sapere il Comune di Orvieto, città che in questi ultimi giorni è stata la più bollente dell’Umbria.

Nonostante il lieve calo delle temperature previsto a partire dal pomeriggio di oggi 3 agosto, fa sapere l’ente, si potrebbero verificare ondate di calore improvvise soprattutto nella giornata di Domenica 5 agosto quando le temperature percepite raggiungeranno nuovamente i 36°.

Attraverso l’Ufficio della Cittadinanza, i Comuni della Zona Sociale n. 12 invitano tutti i cittadini, in particolar modo coloro che sono affetti da patologie a rischio, a prendere contatto diretto con il proprio medico curante, al fine di ricevere indicazioni sui comportamenti da tenere e sulle misure da prendere in caso di malessere. Rinnovano inoltre l’invito, a tutti coloro che lo vorranno, a recarsi presso le strutture dell’ambito adibite all’accoglienza e dotate di condizionatori d’aria.

Di seguito l’elenco delle strutture:

COMUNE DI ORVIETO

– Centro Anziani e Pensionati Ciconia: via degli Aceri 25 – 0763/390046

– Centro Anziani Orvieto: via Pecorelli, 15 – 0763/343270

– Centro Anziani Orvieto Scalo: via Monte Nibbio – 0763/306284

– Centro Anziani Canale: Piazza Sirio, 1 – 0763/29330

– Centro Anziani Sferracavallo: Via Tevere, 36 – 0763/342397

COMUNE DI PORANO

– Centro Sociale Anziani: C.so Vittorio Emanuele, 15 – 0763/374104

COMUNE DI CASTELGIORGIO

– Centro Sociale Anziani: Via Marconi 11 – 0763/627910

COMUNE DI CASTELVISCARDO

– Centro Anziani: Località Prato – 0763360046

COMUNE DI BASCHI

– Centro Sociale Anziani: Via dell’Annunziata, 2 – 0744/957679

COMUNE DI FICULLE

– Centro Sociale Anziani: Piazza Cola di Rienzo, 20 – 0763/886311

COMUNE DI FABRO

– Casa di Quartiere “La meglio gioventù” Diurno per anziani – Via Ferruccio Parri, 6 tel. 3388921697- 3291757355

Si invitano i soggetti a rischio ad usufruire delle suddette strutture soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Stampa