Ematologia perugina, il premio alla prof Martelli e l’appello per l’Acceleratore lineare

Dopo l'assegnazione del Premio dell'Erc, Chianelli torna a chiedere di sostenere il lavoro di questa eccellenza mondiale

La professoressa Maria Paola Martelli ha vinto il prestigioso Grant Proof of Concept 2023 dello European Research Council (Erc). Dopo la consacrazione all’EBMT di Parigi, un altro grande successo per l’Ematologia perugina, che conferma come gli straordinari ricercatori dell’istituto di Perugia siano ai massimi livelli internazionali.

Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita Chianelli, commenta questo ennesimo successo con soddisfazione: “Siamo orgogliosi di essere sempre al fianco della professoressa Maria Paola Martelli e di tutto lo straordinario Istituto, che raccoglie continui riconoscimenti e attestati in tutto il mondo. Noi volontari non ci stancheremo mai di sostenerli, oggi più che mai, per gioire dei successi e lottare per i diritti dei malati di tumori del sangue e pediatrici a continuare ad avere le migliori cure”.

Chianelli lancia quindi un ulteriore messaggio per sostenere la ricerca e le cure mediche: “Un grande contributo può essere dato con l’acquisto di un Acceleratore lineare di ultima generazione che stiamo chiedendo a gran voce”.

