Elly Schlein al Teatro dei Riuniti "Qui per Umbertide" - Tuttoggi.info

La segretaria del Partito Democratico in città per sostenere Sauro Anniboletti, candidato sindaco del centrosinistra "Siamo qui per il futuro della città, bisogna tornare ad avere cura della comunità"

Giornata di pioggia questa mattina (10 maggio) a Umbertide per l’arrivo di Elly Schlein, che ha dovuto spostare il suo arrivo da piazza Matteotti al Teatro dei Riuniti.

La segretaria del Partito Democratico, in città per sostenere il candidato del centrosinistra Sauro Anniboletti, subito incalzata su mille domande relative alla politica nazionale ha tagliato corto dicendo di essere qui “per parlare soprattutto del futuro di Umbertide”.

Una volta sul palco Elly Schlein ha subito toccato i punti fondamentali che riguardano la città, a partire dalla sanità “che deve restare pubblica contro ogni taglio e privatizzazione: i presidi in luoghi come questo sono fondamentali perché avvicinano la risposta di cura dove ce n’è bisogno”.

Quindi la questione ricostruzione, “perché ci sono famiglie poco lontano da qui che ancora vivono in condizioni di disagio e dobbiamo chiedere più attenzione da parte delle istituzioni. C’è bisogno di puntare di più sulla ricostruzione”. “Bisogna avere cura della comunità – ha aggiunto – contrastare le solitudini aumentate con la pandemia. Occorre essere sicuri che nel bisogno, se bussiamo alla porta accanto, non ce la sbattano in faccia, ma anzi le amministrazioni locali sappiano accompagnarci nella direzione giusta”.

Tornando alla politica nazionale la leader ha tenuto a esprimere la vicinanza agli studenti che stanno protestando contro il caro affitti: “E’ diventato impossibile per loro trovare una casa e questo incide sul diritto allo studio che è fondamentale nel nostro Paese. Il Pd continuerà a spingere per convincere il governo a tornare indietro sull’errore madornale che ha fatto cancellando il fondo per gli affitti, 330milioni di euro. Serve investire di più – ha sottolineato – anche sugli alloggi popolari. Il tema dellacasa è per noi centrale e ho avuto modo di ribadirlo anche ieri dicendo che per le priorità sono casa, lavoro, clima, attuazione del Pnrr, salari e non le questioni delle riforme costituzionali”.

Il candidato sindaco Sauro Anniboletti, affiancato anche dal segretario regionale Tommaso Bori, ha voluto ringraziare Elly Schlein per la sua presenza “che ci fa onore. Vuol dire che ci tiene ai piccoli Comuni”. Poi ha aggiunto: “Siamo allo sprint finale, in cui diventa fondamentale non mollare. In questi ultimi 4 giorni ci giochiamo la vittoria, dobbiamo essere ottimisti. Ad Umbertide ci sono stati 5 anni di immobilismo, tasse aumentate, servizi tagliati e società partecipate sull’orlo del fallimento. Umbertide deve essere rigorosa nei doveri e aperta nei diritti, deve tornare ad essere comunità”.