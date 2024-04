Elisoccorso a Nocera Umbra per soccorrere due motociclisti | VIDEO

I due centauri hanno avuto un incidente all'interno della galleria della Septempedana, in direzione passo Cornello.

Incidente, domenica 14 aprile, a Bagnara di Nocera Umbra. Due motociclisti hanno avuto un incidente all’interno della galleria di via Septempedana, poco dopo il paese. Sul posto è intervenuta l’ambulanza e l’elisoccorso Nibbio, partito dalla centrale operativa di Foligno. L’ambulanza ha provveduto a mettere in sicurezza i due centauri all’interno della galleria e ad estrarli. Nibbio, l’elisoccorso umbro, a quel punto si è alzato e li ha portati in ospedale. I due sono stati ricoverati all’ospedale di Foligno in codice giallo.