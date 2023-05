Elezioni Terni, la guida completa al voto | Tutto quello che c'è da sapere - Tuttoggi.info

Elezioni Terni, i candidati sindaco, i simboli, le liste, i nomi degli aspiranti consiglieri e il fac simile della scheda elettorale

Ultimo giorno di campagna elettorale per i 7 candidati a sindaco di Terni, prima del silenzio stampa che inizierà da domani. Il 14 e il 15 maggio la parola passerà alle urne con l’election day delle amministrative 2023. Di seguito tutte le informazioni necessarie per votare: come si vota, i documenti necessari, il fac simile della scheda elettorale, i candidati sindaco, i nomi delle liste e dei consiglieri in lizza per un posto a Palazzo Spada. I seggi saranno aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne, si partirà con lo spoglio dei voti. A Terni, così come in tutti i comuni con più di 15mila abitanti, per l’elezione del primo cittadino al primo turno è necessario ottenere almeno la maggioranza assoluta (50%+1). Se nessuno dei sette candidati dovesse arrivare alla quota richiesta, domenica 28 e lunedì 29 maggio si andrà al ballottaggio tra i due più votati.

Come si vota alle elezioni amministrative 2023

Nei comuni con più di 15.000 abitanti, e quindi il caso di Terni, si può votare in diversi modi:

tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;

esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.E’ eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 29 e lunedì 29 maggio per il ballottaggio tra i due candidati più votati.

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

I documenti che servono per votare alle elezioni

L’elettore che si presenta a votare deve essere, innanzitutto, identificato.

L’identificazione può avvenire:

mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di identificazione, rilasciato da una pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. A norma dell’art. 57, secondo comma, del Testo Unico n. 361 del 1957, ai fini dell’identificazione degli elettori, sono validi anche:a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica Amministrazione, scaduti, purchè risultino, sotto ogni altro aspetto, regolari e purché possano assicurare la precisa identificazione del votante;b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia; in mancanza di un idoneo documento di identificazione, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei membri dell’Ufficio elettorale di sezione, che conosca personalmente l’elettore, a norma dell’art. 57, terzo comma, del Testo Unico n. 361 del 1957; in mancanza di un idoneo documento di identificazione, e se nessuno dei membri dell’Ufficio è in grado di accertare, sotto la sua responsabilità, l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune, “noto all’Ufficio”, che ne attesti l’identità (art. 57, quarto comma, del Testo Unico n. 361 del 1957).È da considerarsi “noto all’Ufficio” l’elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell’Ufficio stesso, o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Bozza scheda di voto

Alternativa Popolare – Candidato sindaco Stefano Bandecchi

Alternativa Popolare: Patrizia Mariani, Viviana Altamura, Francesco Battistelli, Magdalena Bordea detta Magda, Viorica Bunduc detta Viola, Alessandro Campi, Valter Cassutti, Debora Colantuoni, Sonia Colasanti, Marco Cremonesi, Cristian Crispo, Elisa D’Amico, Giulio D’Aponte, Francesco De Monte, Anna Laura Di Fonzo, Raffaello Federighi, Riccardo Fortunati, Sara Francescangeli, Gabriele Ghione, Marco Iapadre, Tiziana Laudadio, Rosario Lionetto, Giovanni Maggi, Eugenio Mancuso, Mauro Menciotti, Maria Chiara Mosca, Lucio Nichinonni, Gabriele Palotti, Angelo Parca, Silvia Porfiri, Marina Severoni, Guido Verdecchia.

Con Bandecchi per Terni: Francesco Galassi, Mascia Aniello, Alessandro Arca, Emanuele Arcangeli, Giovanni Cappelletti, Alessandro Capponi, Lamberto Cola, Andrea Colasanti, Ivano Consalvi, Maria Rita Di Lorenzo, Nicoletta Donatelli, Mario Febbraro, Massimo Francucci, Maria Elena Gambini, Gianluca Gentili, Marco Gubbiotti, Luca Levantesi, Roberta Luccioni, Massimiliano Marchetti, Agnese Passoni, Mirko Presciuttini, Danilo Primieri, Paolo Quinzi, Stefania Renzi, Giulia Rosati, Fabio Rossi, Alessandra Salinetti, Marco Sordini, Andrea Sterlini, Vera Trogu, Alessandro Virili, Anna Zanetti.

Terni per loro, Bandecchi sindaco: Michela Bordoni, Marco Schenardi, Gianluca Adeante, Gabriele Antonini, Paolo Battistelli, Gjergji Beqa, Paola Biagini, Raffaella Bizzarri, Federico Bruni, Marco Calidori, Lorenzo Capotosti, Alessandro Castagnetti, Simona Clementini, Gianpietro Colasanti, Andrea Coscia, Noemi Fogliano, Angelo Formichetti, Maria Grazia Fortuna, Andrea Goracci, Cristiana Latini, Carla Manni, Federica Mengaroni, Ermanno Patalocco, Francesco Petricciuolo, Pierfrancesco Pileri, Serena Romanelli, Cristiano Salvati, Massimo Santafè, Cinzia Satolli, Chiara Soldani, Marco Taglieri, Sandro Trequattrini.

Noi con Terni, Bandecchi sindaco: Claudio Batini, Danilo Sergio Pirro, Claudio Agulli, Brunello Arborio, Lorenzo Armeni, Chiara Balli, Leonardo Battistelli, Federica Biscaro Parrini, Patrizio Calzolai, Samuele Cannone, Antonella Coppo, Augusto Cuppini, Barbara Dalmazi, Antonino Dastoli, Massimo De Cesaris, Emiliano Domizi, Ilaria Fortunati, Mario Fabrizio Gallini, Antonio Gullà, Michele Intini, Barbara Latini, Lucrezia Liberati, Caterina Magro, Maurizio Olindo Marucci, Claudio Milioni, Maurizio Montagnini, Roberta Monteverde, Stefania Orlando, Giuseppe Palombi, Mirella Scarfò, Roberta Trippini, Roberta Zirini.

Paolo Cianfoni sindaco

Lista civica Alleanza degli Innovatori: Marco Sciarrini, Francesco Neri, Silvia Malavasi, Raffaella Bifolchetti, Khalid Bokhari, Stefano Bolletta, Susanna Campetella, Luisa Capuano, Rosaria Chiari, Simone Cordiani, Jacopo Diamanti, Maurizio Lucidi, Maria Grazia Massarelli, Simonetta Mauro, Adriano Mencarelli, Sandra Meriziola, Silvia Passeri, Filomena Perri, Giancarlo Pocetta, Nazario Sauro Santi, Sandro Santicchia, Paolo Scappiti, Maria Tampu.

Emanuele Fiorini sindaco

Fiorini per Terni: Speranzoni Massimo, Assatesi Emanuela, Petrini Enrico, Meloni Claudia, Mangialaio Michele, Dionisi Romina, Bartolucci Roberto, Scorsolini Valentina, Sabatini Emanuele, Farinelli Katia, Hanesi Eugen, Desideri Sonia, Marinelli Paolo, Fronzi Nadia, Amici Raffaele, Nobile Fabiana, Lezi Massimo Orlando, Frattaroli Daria, Mainardi Enrico, Sapora Paola, Ricciutelli Carlo, Antimiani Silvia, Esposito Domenico, Massi Rosanna, Proietti Davide, Fredduzzi Claudia, Costantini Alessandro, Roma Maria Cristina, Germano Daniele, Savini Riccardo, Venturi Sandro, Rulli Vera.

M5S – Candidato sindaco Claudio Fiorelli

M5S – Luca Simonetti Terni, Comunardo Tobia, Alessandra Ruffini, Cinzia Colagrande, Francesco Porchetti, Marco Vignaroli, Francesco Pileri, Giammario Orazi, Fiorella Listanti, Claudio Pistelli, David Mancini, Luca Rondoni, Franco Casadidio, Maria Sole Giardini, Igor Moresi, Antonella Borgonovo, Maurizio Polinori, Alessandro Riccieri, Simone Berti, Francesca Mazzeschi, Corrado Montecaggi, Alessandra Martinelli, Renzo Salvatore Crisà, Barbara Pacifici, Paolo Biancucci, Ester Giulia Catena Ferrara, Mariola Parzych, Giulio Paiella, Alessio Bruschi, Giorgio Danielli, Marco Baroni, Sabrina Pileri.

Bella Ciao – Carletti Lorenzo, Alessandrini Paolo, Barbarossa Alfio Stroncone, Bartolucci Fabrizio, Capitoli Norma, Capotosti Claudia, Chiari Piero, Desantis Annarita, Di Patrizi Isabella, Di Patrizi Maldonado Juan Maria Stoogoro, Emili Alessandro, Fabrizi Katiuscia, Froscianti Michele, Galli Eleonora, Locci Sandro, Maffione Barbara, Mameli Sonia, Marcucci Morena, Matteucci Mirko, Montanucci Fabio, Montori Francesca Terni, Mosca Alfredo, Pero Paolo, Rainone Pierluigi, Redondo Hernandez Yusmilady, Rexho Artur, Rinaldi Margherita, Romagnoli Carlo, Rozzi Carlo, Scancella Paola, Sperino Sergio, Urbani Yuri.

Terni Conta – Jacopo Borghetti, Federica Burgo, Paolo Angeletti, Maria Assunta Pucciatti, Marco Moroni , Luca Asciutti, Francesca Monari, Alessandro Fama, Tony Luna, Vittoria Marchetti, Maurizio Boschetti, Roberto Testa, Annalisa Ingrosso, Biancamaria Orlandella, Samuele Minciarelli, Immacolata Esposito, Sabatino Fusconi , Camilla Bartolotti, Adriano Roccato, Roberto Rivelli, Andrea Bastoni, Patrizia Ruggeri, Luciano Ercolani, Marina Toppetti , Carmen Federici, Angelo Micucci, Gianni Scardaoni, Mauro Di Renzo, Alessandra Inghes, Angelo Crispoldi.

PD – Candidato sindaco Josè Maria Kenny

Lista Pd – Pierluigi Spinelli, Maria Grazia Proietti, Francesco Filipponi, Tiziana De Angelis, Luca Serantoni, Simona Berretta, Luca Arcangeli, Elisabetta Bottausci, Andrea Caprari, Enrico Cresta, Marina Crisostomi, Francesca Crispoldi, Michele Di Girolamo, Giuliano Galli, Emidio Mattia Gubbiotti, Antonio Iannoni, Cosmina Ioan detta Cosmina Constanta, Georgia Lepore, Tamara Mancini, Barbara Margheriti, Rita Mica, Luca Montali, Flavia Neri, Paolo Nicoli, Leonardo Patalocco, Roberta Racugno, Morena Antonietta Schiarea, Giovanna Tamburrini, Oana Maria Tofan, Mimma Trotti, Elisabetta Vittori, Lido Zauli.

Kenny Innovare per Terni: Cesare Austeri, Paolo Biagioli, Americo Campanari, Laura Casacoppi, Vincenza Depretis, Fabrizio Di Patrizi, Sharon Federici Vecchione, Gabriele Giovannini, Chiara Grazi, Salvatore Grillo, Sara Koci, Federico Lattarini, Sabrina Lucidi, Iryna Matchanova, Ortenzio Matteucci, Maria Grazia Mechelli, David Ministro, Grazia Moreschi, Valbona Mustafa, Paolo Maria Francesco Olivieri, Tommaso Onofri, Michele Pennoni, Laura Peponi, Marzia Pileri, Giovanna Pinzaglia, Marco Ricci, Elisabetta Ronzoni, Damiano Serani, Marco Stefanini, Marco Talamonti, Luigi Torre, Donatella Virili.

Kenny x Terni: Alessandra Della Spoletina della Alina, Francesca Arca, Daniela Arronenzi, Sabrina Bacaro, Francesco Barcaroli, Roberto Cipolla, Christian Coletti, Bianca Maria Diamanti, Giampiero Favetta, Marco Federici, Giulio Folletti, Emanuele Gaggia, Raffaele Antonio Iannotti, Andrea Liberati, Silvia Melone, Luigi Nautilli, Andrea Pellegrini, Stefano Picchioni, Barbara Sabatini, Pamela Stefanini, Marika Stella, Silvia Tirinzi, Gustavo Mario Ungarini, Arianna Varriale.

Orlando Masselli sindaco – Coalizione di centrodestra

Lega Salvini Terni: Sergio Armillei, Giulia Astarita, David Bacchi, Elisa Ballesi, Marco Bizzoni, Federico Brizi, Maria Cristina Brugia, Valdea Cerri, Federico Cini, Liborio Coaccioli, Valeria Delia, Azzurra Di Patrizi, Andrea Fabri, Emanuele Fausti, Emanuela Finistauri, Marisa Formisano, Aurora Francia, Devid Maggiora, Alberto Maniscalco, Luigi Marini, Annamaria Martinelli, Maria Chiara Orazi, Simona Petrucci, Michele Porcacchia, Adrian Daniel Potorac, Luca Primavera, Carla Emanuela Roncella, Francesca Ruozi Berretta, Dario Salvi, Giovanna Scarcia, Leonardo Semplici, Matteo Zannetti.

Giorgia Meloni per Masselli sindaco Fratelli d’Italia: Stefano Antonietti, Manuela Beltrame, Giuseppina Bevilacqua, Luca Bonifazi, Patrizia Braghiroli, Maria Vittoria Buzzi, Iulian Cantea, Maurizio Cecconelli, Marco Celestino Cecconi, Delfina Dati, Antonello Di Raimo Marrocchi, Cinzia Fabrizi, Marco Falluomini, Daniele Francescangeli, Nicola Giuliani, Andrea Lazzari, Anna Margaritelli detta Margheritelli, Roberta Montagna, Francesco Paolo Moscato, Vincenzo Muratori, Alessio Pagliaricci, Riccardo Pambianco, Alessandra Paparozzi, Roberto Pastura, Rita Pepegna, Paola Pincardini, Virginia Pitorri detta Virginia, Francesco Pocaforza, Elena Proietti Trotti detta Elena detta Proietti, Monia Santini, Francesco Santocchi, Lucia Valentini.

Forza Italia Berlusconi per Terni: Fabio Aliperti, Mirame Andrenomita, Antonella Argenti, Renato Bizzarri, Mirco Bruschini, Francesco Cagnoli, Giuliano Cardini, Michelangelo Carrieri, Marzio Contessa, Claudia Di Giulio, Lucia Dominici, Stefano Fatale, Francesco Maria Ferranti, Marco Forni, Milva Foschi, Manuela Landi, Alfonc Makaj, Elisabetta Manini, Francesca Mariani, Andrea Massi, Valerio Mecarelli, Barbara Moresi, Doriana Musacchi, Katrine Prudenti, Mario Rosi, Marco Roviglioni, Fabio Rubini, Federico Sagaria, Sandro Santori, Vittorina Sbaraglini, Dalila Stefanageli, Francesco Lorenzo Tardito.

Terni protagonista Masselli sindaco: Marco Ardizio, Susanna Bartoli, Elisa Bravetti, Luigi Bucciarelli, Costantino Canepone, Graziano Capoccia, Paola Ciotti, Massimiliano Consalvi, Marco Diamanti, Edoardo Desiderio, Caterina Giontella, Patrizia Gregori, Valentina Luchetti, Ilaria Maccaglia, Lorena Marconi, Enrico Masciarri, Rita Antonella Petricca, Franca Proietti, Mirko Rossi, Emanuele Tigri, Giampaolo Vescovi, Riccardo Zampagna, Gigliola Zocchi.

Terni Masselli Sindaco: Maurizio Agrò, Emanuele Briziarelli, Enrico Brozzetti, Alessandro Camilli, Bruna Carducci, Adriano Cipiccia, Alessandro Collazzoni, Francesca Costantini, Sofia De Nicola, Fabrizio Fabris, Marta Fiorelli, Paolo Guerrini, Yari Lupattelli, Valentina Miliacca, Valentina Miliacca, Folco Napolini, Pierangelo Nobili, Valdimiro Orsini, Brunella Parroni, Giampaolo Passalacqua, Federica Perri, Francesca Picchiami, Francesca Pretini, Emiliano Proietti Cerquoni, Tullio Rini, Marta Rossetti, Fabrizio Rossi, Anna Rossini, Mattia Saltimbanco, Cristiano Serlorenzo, Anna Grazia Mariasilvia Sodano, Mauro Spagnoli, Pierfrancesco Velli.

Terni Civica: Michele Rossi, Giovanni Ceccotti, Paolo Agnelli, Michele Bussotti, Simona Campanella, Elisa Cardinali, Sabina Sofia Cipriani, Cristina Conti detta Crinti, Giordano Conti, Debora Cornelli, Andrea Cristofari, Nelsimar Encarnacao De Souza detto Leo, Diego Esposito, Federico Fadda, Giorgio Frontini, Roberta Gubbiotti, Alberto Marcellini, Fabrizio Marrocco, Antonella Massoli, Mirco Maurizi, Ilaria Orientale, Carlo Parrabbi, Stefania Pastori, Danilo Peri, Maria Angelina Piscolla detta Marilina, Romeo Piscopo, Maurizio Puzzonia, Sara Salomoni, Gianni Spadoni, Jacopo Tommaso Strinati, Michael Surace, Stefano Vitaloni.

Potere al Popolo – Candidata sindaca Silvia Tobia

Potere al Popolo – Benedetta Calderigi, Lorenzo Bacaro, Giada Bianchetti, Marta Bartolini, Nicolò Bendetti, Ivano Bolli, Federica Cesarini, Elisa Giovenali, Martina Leonardi, Lorenzo Marcellini, Angelo Morbidoni, Marta Paccara, Antonio Panza, Carlo Presciuttini, Luca Sailis, Christine Schilling, Giovanni Sillani, Valentina Stocchi, Matteo Stoico, Valerio Tobia, Gloria Vatteroni, Stefano Viali, Daniela Zanardelli.