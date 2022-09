Elezioni, scrutinio in DIRETTA | Exit poll e risultati

(aggiornamento ore 23.18)

Trend poll Swg per La7:

Centrodestra 43-47%

Fratelli d’Italia 25% (23-27)

Lega 11,5% (9,5-13,5)

Forza Italia 7% (6-8)

Noi Moderati 1,5% (1-2)



Centrosinistra 25-29

PD 20% (18-22)

Verdi + Sinistra 3,5% (3-4)

+Europa 2,5% (2-3)

Impegno Civico 1% (0,5-1,5)



Movimento 5 Stelle 15,5% (13,5-17,5)



Terzo polo: Azione e Italia Viva 7% (6-8)



Italexit 2,5 (2-3)

Primi exit poll dopo la chiusura dei seggi. Opinio Rai vede il centrodestra in netto vantaggio:

centrodestra 41%-45%

FdI 22 – 26%

Lega 8.5 – 12,5%

FI 6 – 8%

Noi Moderati 0,5 – 2,5%

centrosinistra 25,5% 29,5%

Pd 17 – 21%

Verdi e Sinistra 3 – 5%

+Europa 2,5 – 4,5%

Impegno Civico 0 – 2%

M5s 13,5-17,5%

Terzo Polo 6,5-8,5%

Italexit 0,5 – 2,5%

(aggiornamento ore 23.10)

Alle 23 stop al voto nei 1004 seggi allestiti in Umbria. Le operazioni si sono svolte regolarmente, con qualche disagio in alcuni seggi, nella serata, legati agli acquazzoni che si sono abbattuti in alcune zone della regione.

Terminate le verbalizzazioni e il conteggio delle schede vidimate e non votate, inizieranno le operazioni di spoglio per la conta dei voti. In Umbria si eleggono 6 deputati (2 nei collegi uninominali e 4 con il sistema proporzionale) e 3 senatori (2 col proporzionale e uno nell’unico collegio regionale).

Attesa non solo per i candidati al Parlamento, ma anche per i partiti politici. I risultati di lista, infatti, possono cambiare anche i rapporti di forza, specialmente all’interno della coalizione di centrodestra che guida la Regione Umbria.

Anche questo, probabilmente, ha contribuito a raggiungere un’affluenza alle urne che, pur al minimo storico (poco al di sotto del 69% secondo i dati parziali del Viminale) con un netto calo rispetto alle precedenti consultazioni (quando aveva votato il 78%), è risultata comunque al di sopra della media nazionale (intorno al 64%).

(notizia in aggiornamento, segui lo spoglio in diretta)