Gli eletti e chi gioca a flipper | FdI doppia gli alleati, i conti in Regione

I risultati definitivi del voto in Umbria: i voti delle coalizioni e dei singoli partiti per il Senato e la Camera

L’onda di Giorgia Meloni arriva anche in Umbria, dove Fratelli d’Italia raccoglie il 30% (più del dato nazionale), doppia tutti gli altri alleati della coalizione (che nel complesso sfiora il 46%) e stacca il Pd, che non va oltre il 21,5%.

Fratelli d’Italia fa anche il pieno di parlamentari, eleggendo all’uninominale per il Senato il coordinatore Franco Zaffini, insieme al capolista al proporzionale Antonio Guidi, e alla Camera confermando il capolista Emanuele Prisco. I numeri premierebbero anche Marco Squarta (la seconda in lista, Chiara La Porta, sceglierà il seggio della Toscana), che però deve attendere il conteggio dei resti, con la leghista Valeria Alessandrini che spera nel cosiddetto effetto flipper. Dall’Umbria a Roma, passando per la Campania, FdI dovrebbe portare anche Eleonora Pace.