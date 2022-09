Il centrodestra fa il pieno dei collegi, Squarta: “Abbiamo fatto la storia”

Nevi esulta

Vince anche Raffaele Nevi, parlamentare di Forza Italia uscente, alfiere del centrodestra nel collegio Umbria P01. Qui i voti sono oltre 100mila con il 46,98 per cento. “Grazie a tutti! È un’emozione immensa”, ha scritto sui social postando una foto dei festeggiamenti nell’immediato. “Il centrodestra – ha scritto – è chiamato a guidare il Paese Italia e questo è motivo di orgoglio e grande responsabilità, che sento anche per l’affermazione personale che gli elettori del collegio Umbria 1 mi hanno riservato in questa tornata elettorale. Il grazie a tutti gli elettori arriva dal profondo del cuore e quello che posso fin da questo momento promettere, senza timori di essere smentito, è il massimo impegno per avere un’Umbria più forte in Italia. In questa breve analisi del voto, che arriva a poche ore dai risultati, vorrei sottolineare come il centrodestra unito, non solo vince in Italia, ma si conferma coalizione granitica anche nella nostra regione. Poi, vorrei evidenziare l’importante risultato ottenuto da Forza Italia a livello nazionale: ancora una volta siamo determinanti per la vittoria della coalizione, ma soprattutto saremo determinanti per il bene del Paese. La nostra è stata sempre un’azione politica responsabile, equilibrata, vorrei dire ,seria. E continueremo ad esserlo a tutti i livelli. Quello che ci hanno consegnato le urne non è certo un punto di arrivo, ma è semplicemente il primo passo per risollevare le sorti del Paese. Le emergenze, a iniziare dal caro bollette, sono molte e attendono risposte immediate. Ma sono certo che saremo all’altezza della situazione che gli italiani ci hanno assegnato con il loro voto”.

De Rebotti

Ha superato Francesco De Rebotti, esponente del Pd, che con il centro sinistra si è fermato al 26,26. “Il risultato elettorale più chiaro, evidente e netto degli ultimi venti anni – ha detto l’ex sindaco di Narni, De Rebotti – Complimenti e congratulazioni alla destra e buon lavoro a tutti i parlamentari eletti. Non essere o sentirsi in sintonia col paese non significa non amarlo, anzi, il contrario. Buona giornata!“.

Festa Fdi

Nel collegio regionale del Senato è stato eletto Francesco Zaffini, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, che con il centrodestra è arrivato al 45,79 per cento. Con Federico Novelli e il centro sinistra al 27,55. Nessuna presa di posizione ufficiale di Fdi ma gli esponenti postano sui social foto di festeggiamenti. “Abbiamo fatto la storia. Giorgia Meloni trionfa. Abbiamo vinto le elezioni“, scrive Squarta.