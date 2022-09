Elezioni, exploit Meloni | A destra la soddisfazione corre sui social

I primi commenti sui social per lo spoglio elettorale

Non si fanno attendere i commenti social dei leader, di fronte alle prime proiezioni trasmesse dalle televisioni. Il primo è quello nazionale di Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega: “Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte, ma già ora vi voglio dire GRAZIE“, scrive in un tweet.

Il primo commento ufficiale è di un ex politico di primo piano del centrodestra come Pietro Laffranco, che non lesina ironia: “Vedere in tv le facce degli esponenti della sinistra e, soprattutto, di alcuni pseudo giornalisti faziosi non ha prezzo! Non riescono a farsene una ragione…Certe differenze sono davvero antropologiche…Buonanotte, Italia!“.