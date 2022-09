Elezioni, dal flipper sorprese sui seggi: gli eletti ufficiali

Col sistema dei resti il Pd a sorpresa soffia il secondo seggio alla Camera conteso tra M5s e Terzo polo

Dal cosiddetto “effetto flipper” sorprese sull’assegnazione dei 9 seggi in palio in Umbria. Il sistema dei resti consola il Pd, che conquista a sorpresa il terzo seggio, con Pierluigi Spinelli che raggiunge Anna Ascani alla Camera. Lo stesso numero di seggi che, pur con 10 punti percentuali in più, conquista Fratelli d’Italia alla Camera con il proporzionale. Oltre al capolista Emanuele Prisco, dentro Cristiana La Porta. Che però, essendo stata eletta anche in Toscana, lascia il suo seggio a Marco Squarta.

Non scatta quindi il seggio – secondo quanto indicato sul sito Eligendo a cura del Ministero dell’Interno – che sembrava conteso tra Emma Pavanelli (M5s) e Giacomo Leonelli (segretario di Azione, nel terzo polo insieme a Italia Viva).