Elezioni, così il voto ai partiti nelle città dell’Umbria

Fratelli d'Italia fa il pieno praticamente ovunque, dietro testa a testa tra Lega e Forza Italia | I risultati di Pd, M5s e Terzo polo

Da nord a sud dell’Umbria, il risultato delle urne lascia poco spazio alle interpretazioni. Con la vittoria schiacciante del centrodestra trascinato da Fratelli d’Italia. In alcuni comuni (tra cui Perugia) Forza Italia mette la freccia sulla Lega. Un dato da tener conto anche in vista delle amministrative, dove però entrano in gioco anche le liste civiche.

Guardando ai risultati del collegio unico del Senato, questi i risultati di coalizioni e partiti nei principali comuni umbri (lista in aggiornamento).