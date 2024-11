Elezioni regionali in Umbria, i verdetti da exit poll e proiezioni: testa a testa Tesei - Proietti - Tuttoggi.info

Si profila un testa a testa per le elezioni regionali in Umbria 2024 tra la governatrice uscente Donatella Tesei (centrodestra) e la sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti (centrosinistra). Poco dopo la chiusura delle urne, i primi instant poll danno la Tesei in vantaggio per appena lo 0,5%. Per la presidente uscente la percentuale di voti ipotizzati va dal 46,5% al 50,5%, mentre per la Proietti la forbice è tra il 46 e il 50%. Impossibile dunque al momento fare una previsione su come andrà lo spoglio.

La proiezione di Rai Opinio poco dopo le 16, dà la Proietti invece al 48,5% e la Tesei al 48,3%. Tra i candidati minori, Marco Rizzo viene dato all’1,1%. Un leggerissimo vantaggio ancora poco indicativo di come andrà a finire.

(articolo in aggiornamento)