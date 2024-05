Elezioni, le liste di spiranti consiglieri che appoggiano i 5 candidati sindaco

Ecco i nomi di chi spera in un posto nell'Assemblea di Palazzo dei Priori

Cinque candidati alla carico di sindaco, per raccogliere il testimone lasciato da Andrea Romizi. Venti liste (a meno di bocciature burocratico-procedurali) a loro sostegno. Alcune già ufficializzati, con nomi e firme messe su carta bollata. Altre ancora da completare.

A poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni comunali, i giochi sono comunque in gran parte fatti.

Per il centrodestra, l’attuale assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia oltre all’appoggio del suo partito, Fratelli d’Italia, ha quello della Lega e di Forza Italia nella versione romiziana declinata nella lista fare Perugia, dove il nome del sindaco uscente, lanciato verso altri traguardi politici, compare con grande evidenza. E’ invece in grande evidenza il nome di Margherita Scoccia nel petaloso simbolo scelto da Perugia Civica del presidente del Consiglio Nilo Arcudi. Della coalizione comunale fa parte anche Progetto Perugia, nonostante i tentennamenti, nei mesi scorsi, di qualcuno e le nuove adesioni. Completano la coalizione la lista dei giovani Perugia Futura, quella pro animali da compagnia Perugia Amica e l’Udc di Carmine Camicia.

Sette invece le liste a sostegno della candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi. Con Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra, c’è anche la componente Pensa Perugia, che nel proprio simbolo racchiude quelli di Azione, Socialisti per Perugia, Perugia in Europa e Laboratorio Civico. Due le liste civiche ispirate dalla “Dada”: Orchestra per la Vittoria e Anima Perugia. E poi c’è la lista Perugia per la Sanità Pubblica, che già nel nome ha il punto principale del proprio programma.

Alla fine ha ripiegato su una sola lista, Perugia Merita, il candidato centrista Massimo Monni, storia politica socialista con l’esperienza nel Pdl che lo ha portato anche in Consiglio regionale. Una lista politica (con lui Psi, Italia Viva e Tempi Nuovi – Popolari Uniti) e civica.

Alza il vessillo del Pci l’ex senatore Leonardo Caponi. A cui aggiunge nel simbolo, intorno alla facciata di Palazzo dei Priori, la scritta “Perugia contro guerra e neoliberismo”.

L’ex centrocampista del Perugia Davide Baiocco era stato il primo a scattare in questa campagna elettorale. Sotto il vessillo di Alternativa Popolare del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, che però ha deciso di ritirare il proprio partito dalla contesa perugina. Baiocco, con la stessa grinta con cui macinava km in campo, ha deciso di proseguire, trovando sulla sua strada Italexit, Forza Perugia e Alternativa Riformista, con l’inconfondibile foglia di “Maria” come simbolo.

Le liste

Questi i candidati nelle liste per il Consiglio comunale i cui nomi sono stati ufficializzati o comunque indicati, in attesa che alcune vengano completate, con i relativi simboli.

Margherita Scoccia

Fratelli d’Italia

Massimo Agostinelli

Eleonora Bassini

Maria Vittoria Bazzoffia

Paolo Befani

Marco Bertolini

Alessio Bertoni

Michele Biancorosso

Daniela Cambiotti

Silvia Ceppi

Riccardo Ciancabilla

Jean Luc Cicchi

Barbara Cicognola

Luca Dattolo

Milad Falah Zadeh

Antonio Francone

Elena Fruganti

Matteo Giambartolomei

Marco Maranini

Elisa Marcaccioli

Riccardo Mencaglia

Michele Nannarone

Vincenzo Oristanio

Clara Pastorelli

Massimiliao Piselli

Francesca Vittoria Renda

Alessia Ricci

Ludovica Romoli

Laura Sciommeri

Luigi Spitoni

Barbara Venanti

Filippo Vitali

Nicola Volpi

Lega

Luca Merli

Luca Valigi

Davi Bonifazi

Lorenzo Mattioni

Laura Boco

Fare Perugia Romizi Forza Italia

Gianluca Tuteri

Gabriele Giottoli

Francesca Duranti

Aurora Amato

Augusto Peltristo

Simone Gallicchi

Silvia Cardaioli

Simona Freddio

Claudia Capanni

Stefania De Canonico

Luca Pagnozzi

Augusto Peltristo

Giuseppe Lomurno

Federico Lupattelli

Claudia Luciani

Chiara Brustenghi

Edoardo Gentili

Progetto Perugia

Edi Cicchi

Leonardo Varasano

Erika Gobbi Miccioni

Francesco Vignaroli

Massimo Pici

Gino Puletti

Cristiana Casaioli

Camilla Rampichini

Perugia Amica

Monica Andreani

Linda Boranga

Futuro Giovani

Udc

Carmine Camicia

Chiara Romano

Valerio Pace

Riccardo Tomei

Vittoria Ferdinandi

Partito democratico

Perrotta Francesco Maria

Alessandri Francesco

Baldelli Christian

Balducci Federico

Barsanti Nicoletta

Bravi Monia

Bulletti Giovanni Battista

Caporali Aurora

Castellani Andrea

Ceccarini Mattia

Ceccaroni Luca

Ermenegildi Zurlo Lorenzo

Gatti Cristina

Gelosia Marta

Hromis Marko

Jouhari Hajer

Mencarelli Stefano

Mezzasoma Alceo

Paciotti Nicola

Panichi Silvia

Pannacci Silvia

Pasquino Francesca

Phellas Federico Maria

Ragni Niccolò

Ranfa Elena

Ricci Erika

Rondolini Simone

Spera Costanza

Urbinelli Romina

Urru Mirko

Virgili Patrizia

Zuccherini Francesco

Movimento 5 stelle

Francesca Tizi

Antonio Donato

Claudio Migliosi

Matteo Severini

Alessandro Naticchioni

Giuseppe Pennino

Stefano Giacchi

Alice Lupattelli

Daniela Sarnari

Daniele Regni

Federica Pittaro

Cataldo Cataldi

Francesca Cantoni

Mara Tamburri

Paolo Votta

Lorenzo Accardi

Arianna Ada Ekenwulo

Marco Tinarelli

Roberta Fratini

Abdul Hakim Alsharjaby Stefano Nuzzo

Sergio Battisti

Stefano Alunno Rufini

Patrizia Giorgelli

Lida Proietti

Francesco La Manna

Cristina Miscioscia

Michele Bachini

Claudio Maramigi

Sonia Angeli Stefania Rosignoli

Ciro Pietrolongo

Alleanza Verdi Sinistra

Albanesi Sonia,

Alonge Antonietta,

Bernardi Nicoletta,

Bianconi David,

Cecconi Massimo,

Cianetti Simonetta,

Ciaramelletti Nestore,

Di Leo Donatina Cristina,

Discepoli Gaia,

Falistocco Lorenzo,

Gerbi Lara,

Giangreco Riccardo,

Hausegger Eva,

lbekwe Maxwell,

Lupia Astolfo,

Marsili Pietro,

Mastropaolo Fabrizia,

Minni Marco,

Nerio Ester Maria,

Panfili Leonardo,

Pellicoro Francesco,

Piccinno Salvatore,

Pretini Giulia,

Rondi Marta,

Rosi Bonci Lorena Italia,

Rubino Salvatore detto Sasa,

Sabri Ahmed,

Scioscia Pietro,

Spilla Alice,

Stancati Svev,

Tamiazzo Matilde,

Toschi Marina

Pensa Perugia

Lorenzo Mazzanti

Chiara Caracchini

Alessandra Lignani

Livia Mercati

Lorenzo Mazzanti

Francesco Sorci

Francesco Giacopetti

Cesare Carini

Barbara Bagaglia

Alessandro Notari

Floriano Ventura

Anima Perugia

Riccardo Vescovi

Francesca Ragnacci

Gerardo Capolsini

Mafalda Giordano

Lars Regni

Simona Ciofetti

Valentina Vignaroli

Leonardo Alfonsi

Alvaro Lanfaloni

David Grohmann

Piera Pandolfi

Federico De Salvo

Silvia Ercoli

Rita Coccia

Daniele Paoletti

Leonardo Alfonsi

Andrea Stafisso

Laura Tanci

Orchestra per la Vittoria

Fabrizio Croce

Lucia Maddoli

Luciano Bracarda

Stefania Assanti

Samuele Rossetti

Costanza Martani

Claudio Minciotti

Alessandra Migliorati

Leonardo Gatti

Luca Grossi

Marco Peverini

Rosella De Leonibus

Perugia per la Sanità Pubblica

Marzia Biagiotti

Francesco Boriosi

Rosellina Brasacchio

Lucio Caporizzi

Silvia Crotti

Raniero D’Amuri

Lucrezia Donataccio

Elisa Ercoli

Fabrizio Ferranti

Federico Fortunati

Maria Donata Giaimo

Claudia Giorgetti

Raffaele Goretti

Stefano Goretti

Linda Langellotti

Giovanni Lostia

Maria Concetta Mastropieri

Giovanni Mattioli

Paola Palazzoli

Eddi Panzolini

Davide Passamonti

Maria Pertosa

Marco Pompei

Fabrizio Pottini

Daniela Ranocchia

Stefano Ricci

Antonio Rocchini

Giannermete Romani

Giuseppe Rossi

Giuseppe Stortoni dette Beppe

Marina Vergoni

Valeria Zeetti



Massimo Monni

Perugia Merita

Catia Sisti

Walter Alfredo Novellino

Veronica Berardi

Claudia Giannoni

Stefano Correnti

Silvia Alba Buitoni

Donatella Capitanucci

Leonardo Caponi

PCI

Nidal Abu Qweider

Daria Monti

Roberto Suero

Annie Nashida Kapawa Tchouangwe

Francesco Masciarelli

Valentina Ajdini

Carlo Romagnoli

Melanie Marchesini

Chiara Caputo

Rita Caputo

Laura Andreea Bratu

Paola Barchiesi

Ioanna Fakou

Francesca (detta Panfrina) Paolucci

Maria Luisa Feliziani

Anna De Carlo

Elia Lepri

Petrica Butoi

Ermanno Bei Clementi

Filippo Bellavita

Paolo Bernardini

Filippo Buono

Sergio Capobianco

Valerio Galmacci

Eric Gerard Patrick Giacometti

Stefano Falcinelli

Kastriot Islami

Victor Manuel Lopez Sanchez

Pierpaolo Mariani

Giuseppe Marino

Elisio Pasquini

Roberto Volpi

Davide Baiocco

Alternativa Riformista

Italexit

Forza Perugia

(notizia in aggiornamento)