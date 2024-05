"I pericoli del web", a Tavernelle incontro su cyberbullismo e social - Tuttoggi.info

Interviene il presidente dell’Associazione Matrix Maurizio Petroni. E’ organizzato dall’Istituto comprensivo di vallata

Cyberbullismo, adescamento online e uso consapevole dei social network. Argomenti di grande attualità che verranno esaminati in un incontro formativo e informativo martedì 28 maggio presso la Sala polivalente “L’Occhio” di Tavernelle alle ore 17.30.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto comprensivo Panicale-Paciano-Piegaro con il supporto dell’associazione CSR “Quartilio Fratini”, è rivolto a famiglie, docenti e anziani e vedrà l’intervento di Maurizio Petroni, presidente dell’associazione Matrix e segretario del sindacato di polizia COISP in servizio presso la Polizia Postale di Perugia.

“In un’era in cui la tecnologia e i social media sono parte integrante della nostra vita quotidiana – dichiara la dirigente scolastica Aurelia Brita – è essenziale comprendere i pericoli che possono derivare dall’uso improprio di questi strumenti. L’unica arma veramente efficace per tutelare i nostri ragazzi è la promozione di una cultura della sicurezza, che favorisca un uso corretto e soprattutto consapevole della rete, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di sperimentarne le enormi potenzialità senza tuttavia trascurarne i rischi, nella prospettiva della costruzione di un ambiente digitale rispettoso e positivo per tutti”.