Elezioni, la sinistra candida a sindaco Katia Bellillo

share

E’ Katia Bellillo, già consigliere comunale a Perugia, assessore provinciale e regionale e ministro (per gli Affari regionali e per le Pari opportunità) con i Governi D’Alema e Amato, la candidata a sindaco a Perugia per il Comitato civico e le forze politiche della sinistra che hanno dato vita alla lista “Perugia in Comune”.

Lo hanno ufficializzato gli stessi rappresentanti della lista al termine degli incontri con l’associazionismo e del mondo politico perugino. L’ex ministra Katia Bellillo ha accettato “con entusiasmo” mettendo a disposizione la sua sensibilità e la sua esperienza “per un progetto alternativo all’intero quadro politico cittadino“.

Nei prossimi giorni si terrà la presentazione alla cittadinanza e all’opinione pubblica della candidata, del programma e della lista.

Katia Bellillo, storica rappresentante del Pci prima e di Rifondazione comunista poi, aderì al Pdci. Ha quindi aderito alla formazione di Vendola Sinistra e Libertà, per poi tornare a Rifondazione comunista. Nel gennaio del 2014 è diventata, insieme a Simone Genovese, la portavoce nazionale del Movimento RadicalSocialista, con cui alle politiche di un anno fa ha sostenuto la lista Potere al Popolo.

Animo battagliero, celebri i suoi scontri con Sabrina Ferilli sulla fecondazione assistita e soprattutto negli studi di Porta a Porta, quando venne al contatto fisico con Alessandra Mussolini davanti a Bruno Vespa.

share

Stampa