Elezioni in Umbria, arriva il nuovo sondaggio

Il candidato presidente Claudio Ricci annuncia l’imminente pubblicazione di un nuovo sondaggio, da lui commissionato a Scenari Politici, sulle elezioni regionali del 27 ottobre. Un secondo sondaggio su “fiducia e voto ai candidati presidenti”, attraverso una rilevazione telefonica su un campione di 400 umbri, che si sta ultimando proprio in queste ore.

Ricci aveva contestato il sondaggio diffuso nei giorni scorsi, realizzato da Qorum/YouTrend per Agi (dove è disponibile il testo completo con le domande e le risposte), svolto tra il 25 e il 27 settembre 2019 con metodologia mista Cati/Cami su campione di 1.000 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne presente in Umbria, indagata per quote di genere, età e titolo di studio. L’errore campionario è pari a +/- 3,1% con intervallo di confidenza del 95%. Il candidato delle tre liste civiche veniva accreditato del 6,2% dei voti espressi (con la candidata del centrodestra Donatella Tesei al 47,2% dei voti, mentre Vincenzo Bianconi, per centrosinistra e M5s, è dato al 43,1% Per Ricci, infatti, tale sondaggio prendeva in considerazione solo la lista Ricci Presidente (al 4,6%).

Per Ricci quei dati non fotograferebbero la reale situazione politica, perché frutto di una rilevazione effettuata prima che avvenisse il deposito delle liste. “Inoltre il dato principale, nelle elezioni locali – prosegue Ricci – è la propensione al voto sul candidato presidente (o sindaco) che, a sua volta, ‘induce o comunque influenza’ il voto sulle liste e le preferenze ai candidati (e non vice versa, in generale)“.

