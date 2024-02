Elezioni Gubbio, prime mosse anche dal centrosx, Leonardo Nafissi "si propone" candidato sindaco - Tuttoggi.info

"Città futura" rompe gli indugi e avanza la candidatura del suo vicepresidente, inviando una lettere a tutte le altre componenti politiche | Ora si attendono le reazioni

Dopo le ultime decisioni del centrodestra, che ha scelto di candidare Vittorio Fiorucci, convincendo Rinascimento Eugubino a correre da sola con Rocco Girlanda, arrivano anche le prime mosse dal centrosinistra in vista delle elezioni di giugno.

Tutto parte dall’associazione “Città Futura” che di fatto rompe gli indugi avanzando la sua proposta: la candidatura a sindaco del proprio vicepresidente Leonardo Nafissi, figura nota nel settore economico-finanziario.

Il sodalizio guidato da Jacopo Cicci ha inviato una lettera a tutte le altre forze politiche del centrosinistra, mettendo dunque a disposizione un ipotesi concreta, che possa dare un’accelerata alle già lunghe trattative tra le varie componenti, considerato che mancano appena 4 mesi al voto.

Città futura non esclude ovviamente altre possibilità da parte degli altri partiti o associazioni, che però sappiano rappresentare una novità politica e un progetto valido per la città. Un punto fermo, dunque, c’è già: ora non resta che trovare un accordo comune, anche se si dovranno convincere i Led ad abbandonare l’ipotesi Alessia Tasso, già sul tavolo da un anno.