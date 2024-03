Elezioni Gualdo Tadino, Presciutti presenta simbolo della sua lista "No alle primarie" - Tuttoggi.info

Il sindaco non accetta la proposta di Pasquarelli "Proporre le primarie il 28 marzo dopo 2 anni e mezzo di totale assenza di contatti non serve a niente"

E’ arrivata oggi (28 marzo) la risposta – negativa – di Massimiliano Presciutti alle elezioni primarie all’interno del centrosinistra, proposta lanciata in queste ore dall’altro candidato ed ex vicesindaco Fabio Pasquarelli.

Il netto “no” dell’attuale sindaco è arrivato oggi (28 marzo) nella nuova sede del comitato elettorale in via Flaminia 189, dove il primo cittadino ha svelato nome e simbolo della sua lista – “Gualdo 2030 – Presciutti Sindaco”, che lo sosterrà per centrare il terzo mandato alle prossime elezioni amministrative di giugno.

“A distanza di 5 anni torniamo in questa sede – ha sottolineato Presciutti – per presentare il simbolo che i cittadini troveranno nella scheda alle prossime elezioni comunali, che saranno differenti rispetto a quelle del 2019, visto che a giugno a Gualdo Tadino si voterà a turno unico, con un logo unico per una lista che conterrà 16 candidati espressione della coalizione che lo sostiene”.

Sull'”idea” primarie avanzata dall’ex vice Pasquarelli ha detto: “Cosa serve proporle il 28 marzo, dopo 2 anni e mezzo di totale assenza di contatti. Per fare cosa? Già abbiamo una brutta copia di primarie a Gualdo Tadino (si riferisce a quelle del centrodestra, ndr), fare una copia ancora peggiore non avrebbe senso. I cittadini non vogliono questo ma vogliono chiarezza, sapere cosa si vuole fare, cosa si propone e quali sono gli obiettivi per il governo della città. No alle primarie, sì al confronto“.

Sul simbolo Presciutti ha fatto notare come sia “chiaro e rappresentativo della nostra città, visto che contiene nella sua corona 17 colori, ovvero i 17 obiettivi dell’agenda 2030, che sono alla base di quello che proporremo ai cittadini, mentre al suo interno oltre alla scritta Presciutti Sindaco, c’è l’elemento grafico dei fiori di Biancospino, per celebrare l’identità della comunità gualdese, nell’anno dei 700 anni della morte del Beato Angelo“. Il simbolo rappresenterà la coalizione, che avrà al suo interno gli originari sostenitori della candidatura di 5 anni fa, ossia Pd, Core Gualdese, Gualdo Futura e Forza Gualdo, cui si aggiungeranno due nuove compagini, Italia Viva e Tempi Nuovi (gruppo recentemente costituito).

“Io rappresento la scelta condivisa di questa coalizione ed al contrario di altri non mi sono autocandidato – ha sottolineato il sindaco – La nostra coalizione mi ha chiesto la disponibilità a candidarmi ed ho accettato questa nuova sfida con uno spirito di condivisione, non certo per carattere personale, con l’obiettivo che è fare il bene di Gualdo Tadino. Ringrazio tutti quelli che hanno voluto la mia candidatura, quelli che si sono aggiunti e quelli che vorranno eventualmente fare delle proposte compatibili con lo stare insieme. Io ho fatto e continuerò a fare politica con passione e sentimento, al contrario di altri che vivono la politica con odio e risentimento”.



Durante la conferenza stampa, ha trovato poi spazio una novità molto gradita dal punto di vista comunicativo, ovvero il lancio del nuovo canale Whatsapp “Presciutti Sindaco”, che avrà al suo interno contenuti con notizie, interviste, foto, video, eventi sul candidato sindaco in vista delle prossime elezioni e rappresenterà un modo veloce per mantenere un rapporto diretto e immediato con i cittadini.