Elezioni Corciano, Pierotti è il nuovo sindaco | I voti per il Consiglio

Il vice sindaco uscente e candidato del centrosinistra indossa la fascia tricolore superando lo sbarramento di Padovano e Fioroni

Lorenzo Pierotti è il nuovo sindaco di Corciano. Il candidato del centrosinistra indossa la fascia tricolore di Cristian Betti, di cui è stato il vice in questi anni. In attesa dell’ufficialità, a confermare il successo di Pieroti è stato, con un post, il segretario umbro del Pd, Tommaso Bori: “Complimenti a Lorenzo Pierotti Sindaco, nuovo sindaco di Corciano! Ricambio ed esperienza, nel segno della continuità e della buona amministrazione del territorio! A lui e tutta la squadra chiamata a governare per i prossimi 5 anni i migliori auguri di buon lavoro!”.

Il candidato del centrodestra ha ottenuto una maggioranza intorno al 60% dei consensi di coloro che si sono recati alle urne nel comune che ha segnato l’affluenza più bassa in Umbria (di poco al di sopra del 55%) in questa tornata elettorale.

L’insidia poteva essere rappresentata dalla rottura del fronte con il Movimento 5 stelle, che con Chiara Fioroni ha però raccolto meno delle aspettative. Ma la delusione vera è nel centrodestra, che con il candidato Daniele Padovano non ha sfondato.

Prosegue lo spoglio per le preferenze in lista per definire il nuovo Consiglio comunale di Corciano.

(notizia in aggiornamento)